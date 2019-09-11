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Eline ne gelirse fırlattı! Öfkesinden marketi birbirine kattı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 11.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

Rusya'da bir adam, markette alışveriş yaparken taşınabilir hoparlörünü çalan eski arkadaşına rastladı. Arkadaşının kafasında 2 kez şişe kıran adam markette dehşet saçtı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Rusya'nın Klin şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir adamın içki reyonunda taşınabilir hoparlörünü çalan eski bir arkadaşına rastladığı görüldü. Arkadaşını görür görmez çılgına dönen adam, arkadaşının kafasında iki kez şişe kırdı. Bununla yetinmeyen saldırgan, market içerisinde arkadaşını kovalamaya devam etti. Üçüncü şişeden zorlukla kaçabilen adam güçlükle marketten kaçarken, polis saldırganı gözaltına aldı. Kafası kanlar içinde kalan adam, hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın 7 seneyle yargılanacağı bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya hoparlör hırsız

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