Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldü

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Devrişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Yusuf Zavak'a ait kasap dükkanında çalışan Halil Zavak kıyma çekerken elini makineye kaptırdı.
Dükkandaki müşteri durumu fark edince Zavak'ın elini kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı, sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekipleri Halil Zavak'ı kıyma makinesiyle birlikte Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahaleyi yapan doktorlar, çocuğun elini makineden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi.
ELİNİ KAYBEDEBİLİR
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kıyma makinasını keserek çocuğun elini çıkardı.
Ameliyata alınan Halil Zavak'ın elini kaybedebileceği belirtildi.
(DHA)
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