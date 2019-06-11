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Elite Wireless Controller Series 2 üst düzey deneyim sunuyor!

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TEKNOLOJİ  | 11.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

Xbox, E3 2019 etkinliğinde sevilen kontrolcüsü Xbox Elite Wireless Controller’ın yeni modelini tanıttı. Elite Wireless Controller Series 2 olarak isimlendirilen yeni kontrolcü, ilk seriye göre sunduğu yeni ergonomik yapı ve özellikler ile dikkat çekiyor. Amerika’da 179 dolardan satışa sunulan kontrolcü bakalım oyunculara neler sunuyor?

Elite Wireless Controller Series 2 üst düzey deneyim sunuyor!

Kontrolcünün içerisinde değiştirilebilir 6 adet thumbsticks yer alıyor. Bunlar 2 adet standart, 2 adet klasik 1 adet uzun ve 1 adet geniş olarak ayrılmış durumda. 2 adet orta ve 2 adet mini pad ile gelen kontrolcüde, standart ve faceted olmak üzere 2 adet de d-pad yer alıyor.

Aynı AirPods’ta olduğu gibi kutusuna konulunca şarj olmaya başlayan kontrolcü, USB-C kablosu ile de şarj edilebiliyor. 40 saat kullanım süresi sunan Elite Wireless Controller Series 2’de dahili bataryanın yer aldığını belirtelim.

Xbox One ve Windows 10 ile uyumlu olan Elite Wireless Controller Series 2, ilk modele göre kozmetik açıdan da farklılıklar gösteriyor. Series 2 modelinde tetik tuşları ve avuç içine oturan bölümlerinde kullanılan kauçuk malzeme, terleme sonrasında kayma olayını ortadan kaldırıyor.

Kasım ayında dağıtımı gerçekleşecek olan kontrolcünün henüz Türkiye’de satılıp satılmayacağı bilinmiyor. Oyunlara göre farklı profiller de ekleyebileceğiniz kontrolcünün oyun deneyimini ikiye katladığını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Elite Wireless Controller Series 2 xbox

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