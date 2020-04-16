Elizabeth McGovern: Brad Pitt'e öpüşmeyi ben öğrettim

Oyuncu Elizabeth McGovern, katıldığı The Kelly Clarkson Show adlı TV programında Brad Pitt’le ilgili esprili bir hikaye anlattı. 58 yaşındaki oyuncu, Pitt’e bildiği her şeyi, ‘öpüşme sanatı’ dahil, kendisinin öğrettiğini söyledi.

Downton Abbey adlı dizinin ekibiyle birlikte programa katılan McGovern, Pitt ile 1994 yapımı Bana Bir İyilik Yap (The Favor) adlı romantik komedide birlikte oynama deneyimleri hakkında konuştu.

Pitt’e öpüşmeyi öğrettiğini söyleyen McGovern, “Bunu parayla yaptım, çünkü setteydik. Para kazanmanın daha kötü yolları da var, dolayısıyla hiç şikayet etmedim. Ama evet, sanırım benimle birlikte çekirdekten yetişti” diye konuştu.

"ONU OLDUĞU KİŞİ YAPAN BENİM"

McGovern, esprisine, “Onu olduğu adam yapan kişi benim. Her şeyi benden öğrendi” şeklinde devam etti.

56 yaşındaki Oscar’lı oyuncu Pitt, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programıyla gündeme gelmişti. Celebrity IOU adlı programda uzun yıllardır birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Jean Black’e yeni bir ev yapılmasına yardım etmişti. Programda arkadaşı için yeni binayı tasarlamaya yardımcı olan sanatçı, orijinal binanın yıkılmasına yardımcı olmak için eline bir çekiç bile almıştı.



