Eljif Elmas'a Süper Lig devinden rüya gibi teklif! Verdiği cevaba herkes şaştı kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer döneminde flaş bir hamle yaparak eski Fenerbahçeli yıldız Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak, siyah-beyazlıların bu girişimi, Kuzey Makedonyalı oyuncunun ret cevabıyla sonuçlandı. Avrupa basınında geniş yankı uyandıran bu gelişme, Beşiktaş taraftarlarında hayal kırıklığı yarattı.

5 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi, Eljif Elmas'a yıllık 5 milyon Euro gibi oldukça cazip bir maaş teklifinde bulundu. Ancak, 25 yaşındaki oyuncu, kariyerine Avrupa'nın önde gelen liglerinde devam etmek istediğini belirterek bu teklifi geri çevirdi. Elmas'ın menajerinin, oyuncusunun önceliğinin Serie A veya Premier Lig olduğunu Beşiktaş yönetimine ilettiği öğrenildi.

HAYALİ İNGİLTERE YA DA İTALYA

Eljif Elmas'ın transferiyle ilgili olarak İngiliz basınında da önemli iddialar yer alıyor. Özellikle West Ham United'ın, Elmas'ı kadrosuna katmak için devrede olduğu ve oyuncuyla ön görüşmeler yaptığı belirtiliyor. West Ham'ın, Elmas'a Beşiktaş'ın teklifine yakın bir maaş önerdiği ve oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ifade ediliyor. Ayrıca, İtalya Serie A ekiplerinden Torino ve eski takımı Napoli'nin de Eljif Elmas ile ilgilendiği gelen haberler arasında.