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  4. Eljif Elmas, bizi unutmadı! Golden sonra mesaj gönderdi, maçın ardından 'Ülkem' dedi...

Eljif Elmas, bizi unutmadı! Golden sonra mesaj gönderdi, maçın ardından 'Ülkem' dedi...

13.02.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremzedeleri unutmadı. Gol sevincinde Türkiye'ye mesaj gönderen Elmas, maç sonu açıklamasında 'Ülkem' ifadesini kullanarak herkesin takdirini topladı.

Eljif Elmas, bizi unutmadı! Golden sonra mesaj gönderdi, maçın ardından 'Ülkem' dedi...

Napoli'nin yıldız oyuncusu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem sonrasında Cremonese'ye karşı gol attıktan sonra elleriyle ay-yıldız işareti yaparak Türkiye'deki depremzedeleri unutmadığını gösterdi.

AY-YILDIZ YAPTI, MAÇ SONUNDA 'ÜLKEM' DEDİ

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Gol sevincinde elleriyle ay-yıldız işareti yapan Elmas maç sonundaki açıklamasında, "Ülkemde meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden de geleceğiz, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

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