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Elle ve Dakota Fanning kardeşlere kötü haber

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 23.02.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Elle ve Dakota Fanning kardeşlere kötü haber

Başrollerini Elle ve Dakota Fanning kardeşlerin paylaştığı dönem filmi The Nightingale yeniden ertelendi.

Oyuncu kadrosunda Elle ve Dakota Fanning’in yer aldığı The Nightingale filmi, Covid-19 sebebiyle yeniden ertelendi. Filmin, 2022 yılının sonlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Kristin Hannah’ın çok satan aynı adlı romanından uyarlanan film İkinci Dünya Savaşı dönemindeki iki kardeşi odağına alıyor. Filmde kardeşlerin Fransa’daki Alman işgali sırasında hayatta kalma ve kurtulma çabaları gözler önüne serilecek. Senaryonun uyarlandığı kitabın hikâyesi, müttefik askerlerin Nazi işgalindeki topraklardan kaçmasına ve Yahudi çocukların saklanmasına yardım eden cesur Fransız kadınlarının hikâyesini de bünyesinde barındırıyor.

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THE NIGHTINGALE HAKKINDA

Yönetmen koltuğunda Mélanie Laurent‘in oturduğu filmin senaryosunu ise Dana Stevens kaleme alıyor. Elle Fanning ve Dakota Fannig, filmin ana karakterleri olan kardeşleri canlandıracak. Filmin yapımcılığını Elizabeth Cantillon, yürütücü yapımcılığını ise Caroline Levy üstlenecek.

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