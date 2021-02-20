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Keanu Reeves 'cehennemden geçiyor'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 20.02.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Keanu Reeves 'cehennemden geçiyor'

John Wick serisiyle kariyerinde yeni bir çağ başlatan Keanu Reeves, The Matrix 4’le izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu bu filmler için insan üstü bir çaba sarf eden aktörün antrenörü Keanu Reeves’in sırlarını açığa çıkardı.

İş disiplini ve mütevazılığı ile nam salan oyunculardan biri olan Keanu Reeves’in antrenörü, aktörün egzersiz planını paylaştı.

Matrix film serisinin yıldızı daha önce zorlu aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan çekmek istemesiyle gündeme gelmişti. Ancak 56 yaşındaki oyuncunun dublörü Reeves'in yeri geldiğinde geri çekilip dublörlerin işlerini yapmalarına izin verdiğini ifade etmişti.

KEANU REEVES’İN ŞAŞIRTAN AZMİ

Oyuncunun canlandırmak istediği sahnelerin altından kalkabilmek için yapması gereken egzersiz rutiniyse sanılandan daha yorucu görünüyor. We Got This Covered'ın aktardığına göre Reeves'in antrenörü Patrick Murphy oyuncunun sevdiği egzersizlerin listesini verdi.

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Listedeki hareketler arasında dış rotasyon (external rotation), band row, band reverse fly gibi bantla yapılan egzersizlerin yanı sıra, şınav ve plank da yer alıyor. Murphy rolün ne kadar zorlu olduğunu şu ifadelerle anlattı:

John Wick sinema tarihinin en çok fiziksel güç gerektiren rollerinden birisi. Koreografi, birden fazla dövüş disiplini, takla atma, zorlu sahneler, ata binme, zorlu biçimde araç kullanma, silah eğitimi ve diğer eğitimler Keanu Reeves'in vücudunun cehennemden geçtiği anlamına geliyor.

Kariyeri boyunca pek çok oyuncuyla çalışan Murphy, Reeves'in azminin kendisini hâlâ şaşırttığını şu ifadelerle açıkladı:

Keanu Reeves filmlere hazırlanırken muazzam düzeyde odaklanır ve kendini tamamen adar. Motivasyonunu nereden aldığını bilmiyorum ama iş ahlakının bu dünyanın dışında olduğunu biliyorum. Yapım başlamadan önce aylarca hazırlanıyor ve çekimler süresince antrenman yapıyor.

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