Mynet Trend

Elleri kelepçeli genç, polis merkezinin penceresinden atlayıp kaçtı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2019 13:14 | Son Güncelleme

ABD’nin Wisconsin eyaletinde gözaltına alınan bir genç, elleri kelepçeli bir şekilde polis merkezinin ikinci katından atlayarak kaçtı.

ABD’nin Wisconsin eyaletinin Janesville kentinde gözaltına alınan bir genç bölgedeki polis merkezine getirildi.

Cinsel istismar, cinayete teşebbüs gibi suçlar gerekçesiyle gözaltına alınan genç bir süreliğine sorgu odasında yalnız bırakıldı. Bu kısa süreyi fırsat bilen şahıs, elleri kelepçeli olmasına rağmen polis merkezinin ikinci katından atlayarak kaçtı.

Bölgeden koşarak uzaklaşan zanlı yaklaşık 2 saat sonra bir arkadaşının evinde yakalandı ve gözaltına alındı.

(İHA)

PARTNER Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni! Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Birdi iki oldu! O da kendini devlet başkanı ilan ettiBirdi iki oldu! O da kendini devlet başkanı ilan etti
Rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu sıçan kurtarıldıRögar kapağına sıkışan aşırı kilolu sıçan kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd polis

En Çok Okunan Trend Haberler

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birdi iki oldu! O da kendini devlet başkanı ilan etti

Birdi iki oldu! O da kendini devlet başkanı ilan etti

Rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu sıçan kurtarıldı

Rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu sıçan kurtarıldı

Kadın polis, durdurduğu sürücünün eşi ile saç baş birbirine girdi

Kadın polis, durdurduğu sürücünün eşi ile saç baş birbirine girdi

Kendine yarış teklif eden bisikletli küçük kızı kırmayıp yarışan polis

Küçük kızdan polise yarış teklifi

Gümrük Kim Jong-un'a giden votkalara el koydu

Gümrük Kim Jong-un'a giden votkalara el koydu

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.