Elleri kelepçeli genç, polis merkezinin penceresinden atlayıp kaçtı

ABD’nin Wisconsin eyaletinin Janesville kentinde gözaltına alınan bir genç bölgedeki polis merkezine getirildi.
Cinsel istismar, cinayete teşebbüs gibi suçlar gerekçesiyle gözaltına alınan genç bir süreliğine sorgu odasında yalnız bırakıldı. Bu kısa süreyi fırsat bilen şahıs, elleri kelepçeli olmasına rağmen polis merkezinin ikinci katından atlayarak kaçtı.
Bölgeden koşarak uzaklaşan zanlı yaklaşık 2 saat sonra bir arkadaşının evinde yakalandı ve gözaltına alındı.
(İHA)
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