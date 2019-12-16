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Ellerini kaybedince kollarını kullanarak hat sanatçısı oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da metro durakları ve meydanlarda kollarıyla icra ettiği hat sanatıyla geçimini sağlayan engelli Şehram Ahmedi, kazada ellerini kaybetmesine rağmen hayata tutunma azmi ve iradesiyle örnek oluyor - Hafız Şirazi, Sadi Şirazi, Ömer Hayyam, Mevlana ve diğer ünlü şairlerin dizelerini kollarıyla tablolara nakşeden Ahmedi: - "Allah izin verirse Kur'an-ı Kerim'in tamamını kollarımla yazıp tarihe hatıra bırakmak istiyorum"

MUHAMMET KURŞUN - İranlı Şehram Ahmedi, 15 yaşında geçirdiği kaza sonucu ellerini kaybetmesine rağmen hayata tutunmaktan vazgeçmedi ve 25 yaşından sonra kollarıyla hat sanatı icra etmeye başladı.

Başkent Tahran'ın Sanat Meydanı metro durağında, gelen geçenlerin meraklı bakışları arasında Hafız Şirazi, Sadi Şirazi, Ömer Hayyam, Mevlana ve diğer ünlü şairlerin dizelerini önündeki kağıtlara nakşeden Ahmedi, hayata tutunma azmi ve iradesiyle örnek bir başarı hikayesine imza atıyor.

Büyük şairlerin dizelerini yaza yaza şairlik yeteneği gelişen Ahmedi, yer yer kendi duygu dünyasından süzülen edebi sözleri de çiziyor.

- 25 yaşından sonra hat sanatını öğrendi

AA muhabirine konuşan Ahmedi, ellerini 15 yaşında kaza sonucu kaybettiğini ve ardından 10 yıl boyunca değişik işler yapmaya çalıştığını söyledi.

Aslen Zencan eyaletinden olan, evli ve 1 çocuk babası Ahmedi, 25 yaşından sonra hat sanatıyla tanıştığını ve o günden bu yana bu işe yoğunlaştığını aktardı.

- Geçimini çizdiği hatlarla sağlıyor

Tahran'ın 14. bölgesindeki varoş semtlerinden Hazane'de oturan 35 yaşındaki Ahmedi, eserlerini metro durakları ve meydanlarda satarak evine bakıyor.

Ahmedi'nin çizimini hayranlıkla izleyen vatandaşların bazıları, aldıkları tablo karşılığında 5-10-50 bin tümen arasında değişen ücretler veriyor. Bazıları tablo almadan da gönüllerinden koptuğu kadar yardımcı oluyor.

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmadığını ve devletin de kendisine el uzatmadığını dile getiren Ahmedi, hem hayatını idame ettirmek hem de sanatını daha iyi icra edebilmek için destek talebinde bulunuyor.

- Hayali Kur'an-ı Kerim'in tamamını yazmak

Kur'an ayetleri, hadisler, besmele ve dualar yazan Ahmedi, "Allah izin verirse Kur'an-ı Kerim'in tamamını kollarımla yazıp tarihe hatıra bırakmak istiyorum." dedi.

Engelli hat sanatçısının gönlünden geçen bir başka dileği de günün birinde çizdiği hatları sergileyebileceği bir sergi açmak.

Ahmedi, "Sergi açmayı ve sanatsal faaliyetler icra etmeyi çok istiyorum fakat bunun için destek lazım. Arkanda seni destekleyecek bir güç yoksa tek başına bir şey yapamazsın. Gücüm ve kabiliyetim bu kadarına yetiyor, başka bir şey yapma şansım yok." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hat hayata tutunma azmi Şehram Ahmedi tahran

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