Elma mı muz mu? Eğer elmayı seçtiyseniz...

Beslenme ve sindirim uzmanı Dr. Myriam Belmar, meyvelerin kilo üzerindeki etkilerini araştırdığı yazısı ile dikkat çekiyor. Mideye giren her şeyin kiloya neden olduğunu savunan Belmar, meyve seçimlerinizin kilonuz üzerinde nasıl bir etkiye neden olduğunu ortaya koyuyor. İşte Belmar’ın dikkat çekici açıklamaları…

Ara öğün tercihiniz ne ifade ediyor?



Ara öğünlerde meyve yemeyi sevenlerdenseniz bu tercihlerinizi bir daha düşünmenizde fayda var. Yıllardır daha kalorili olduğu için tercih edilmeyen muz, Beslenme ve sindirim uzmanı Dr. Myriam Belmar’a göre elmadan çok daha faydalı.

Muz daha sağlıklı



Bu konudaki görüşlerini şu şekilde açıklayan Belmar, "Ortalama bir elma 250 gram civarında ve 100 gram, bir elma ise 54 kalori. Yani bir elmadan ortalama 135 kalori alınıyor. Fakat muzun 100 gramı 90 kalori ve ortalama bir muz 87 gram olduğu için kişi 135 kalori bile almıyor. Yani tam bir muz yediğinizde aldığınız kalori miktarı 76 oluyor" sözleri ile muzun elmaya göre daha hafif ve tercih edilebilir bir meyve olduğunu ortaya koyuyor.