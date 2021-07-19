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"Elmacı Dede" Suriye'deki yetimleri sevindirmek için yola çıktı

19.07.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Denizlili 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez de yetim kamplarında kalan çocuklar için Kilis'e geldi

KİLİS (AA) - Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı Denizlili 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez Suriye'deki yetim kamplarında kalanları Kurban Bayramı'nda sevindirmek için Kilis'e geldi.

"Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz, hayırseverlerin desteğiyle topladığı bin paket bayram şekeri, elma, şeftali ve kavunu, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Çobanbey bölgesine ulaştırmak için yola çıktı.

Kilis'e ulaşan Muhammet Yılmaz, gazetecilere, Kurban Bayramı dolayısıyla Suriye'deki yetim kamplarına şeker, çikolata, elma, şeftali ve kavun getirdiğini söyledi.

Yılmaz, bayram dolayısıyla Çobanbey bölgesinde, hayırseverlerin desteğiyle 58 kurban keserek dağıtacaklarını kaydetti.

"Evimde çocuklarımla güle oynaya bayram yapmak benim şiarıma uymaz." diyen Yılmaz, şunları kaydetti.

"Bunun için yine Suriye'ye geldim. Türkmen kardeşlerimin, bayramı güler yüzle, mutluluk içerisinde geçirmeleri için fedakarlık yaptım. Onların bayramı daha hoşnut geçirmeleri için, boyunları bükük kalmasın diye bu görevi üstlendim. Bayramda onları mutlu etmek için bin paket şeker ve çikolata hazırladım. Üs birliklerimize de ikramda bulunmak için yine Elmacı Dede'nin şiarı elma, şeftali, kayısı ve kavun getirdim. Çünkü orada çok büyük fedakarlıklar içerisindeler. Onların da bayramlarına ortak olmak için bizzat ziyaret edeceğim."

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