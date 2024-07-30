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    Elmalı crumble tarifi: Elmalı crumble nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 21:16
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    Çoğu kişinin sevdiği, üst kısmı kıtır kıtır alt kısmı yumuşak bir kek ya da kısaca elmalı crumble... İngiltere mutfağından bir lezzet olarak bilinen ve kısa süre içinde dünyaya yayılan bu tatlıyı siz de evinizde kolaylıkla yapabilir ve tatlı krizlerinizi bu eşsiz lezzet ile geçiştirebilirsiniz. İşte elmalı crumble tarifi!

    Elmalı crumble tarifi: Elmalı crumble nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç dilim 8
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 45dk
    Kalori/Porsiyon 540kal

    Elmalı crumble tarifini siz de aşağıdaki malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Vermiş olduğumuz malzeme miktarlarını yapacağınız kişi sayısına göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • Hamuru için:
    • 2 yumurta
    • 3 bardak şeker
    • 2 bardak un
    • 3 bardak sıvı yağ
    • 3 bardak yoğurt
    • 1 kaşık kabartma tozu
    • 1 kaşık vanilya
    • 2 elma
    • 1 tatlı kaşığı tarçın
    • Crumble:
    • 2 kaşık tereyağı
    • 2 kaşık şeker
    • 6 kaşık un
    • 1 çay kaşığı tarçın

    TARİF

    • Kek malzemelerini bir kapta karıştırın.
    • Dikdörtgen şeklindeki fırın kabına yerleştirin.
    • Crumble malzemelerini karıştırarak ellerinizle ufalayın.
    • Kaptaki hamurun üzerine dökün.
    • Sıcak fırında 180 derece 40 dakika kadar pişirin.
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    tarif elmalı crumble
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