Elmalı crumble tarifi: Elmalı crumble nasıl yapılır?

Çoğu kişinin sevdiği, üst kısmı kıtır kıtır alt kısmı yumuşak bir kek ya da kısaca elmalı crumble... İngiltere mutfağından bir lezzet olarak bilinen ve kısa süre içinde dünyaya yayılan bu tatlıyı siz de evinizde kolaylıkla yapabilir ve tatlı krizlerinizi bu eşsiz lezzet ile geçiştirebilirsiniz. İşte elmalı crumble tarifi!
Elmalı crumble tarifini siz de aşağıdaki malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Vermiş olduğumuz malzeme miktarlarını yapacağınız kişi sayısına göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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