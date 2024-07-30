Elmalı crumble tarifi: Elmalı crumble nasıl yapılır?

Elmalı crumble tarifini siz de aşağıdaki malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Vermiş olduğumuz malzeme miktarlarını yapacağınız kişi sayısına göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Hamuru için:

2 yumurta

3 bardak şeker

2 bardak un

3 bardak sıvı yağ

3 bardak yoğurt

1 kaşık kabartma tozu

1 kaşık vanilya

2 elma

1 tatlı kaşığı tarçın

Crumble:

2 kaşık tereyağı

2 kaşık şeker

6 kaşık un

1 çay kaşığı tarçın