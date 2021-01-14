Elmalı kurabiye tarifi ile nefis bir çay saatine hazır olun!

Kolay hazırlanan videolu anlatımıyla pratik şekilde uygulayabileceğiniz elmalı kurabiye farklı şekillerde servis edebilirsiniz. Ağızda dağılan yumuşacık hamurunun elmanın en lezzetli şekli ile birleştiği elmalı kurabiye tarifi ile günlerin yıldızı olabilirsiniz.
MALZEMELER:
HAZIRLANIŞI:
ELMALI KURABİYE İÇ HARCI İÇİN
ELMALI KURABİYE HAMURU HAZIRLANIŞI
Elmalı kurabiye hamuru hazırlamak için, öncelikle 125 gr. tereyağı bir kaba konur. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı, bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı kadar toz şeker, bir adet yumurta bir kaba konur ve karıştırılır. Üzerine bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve vanilya da ekleyip yoğurulur. Kulak memesi yumuşaklığı kıvamına getirilir ve şekil verme aşamasına geçilebilir.
ELMALI KURABİYE ŞEKİLLERİ
Elmalı kurabiye tarifinde nefis bir sonuç elde etmek için son aşama olan pişirme kısmına geçiyoruz. Bunun için tepsimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında sürüyoruz. Kurabiyelerin renginin değiştiğini fark edene kadar bekliyoruz. (Bu noktada kurabiyeler hızlı pişeceğinden sık sık kontrol etmek çok önemlidir)
Elmalı kurabiye yaparken öncelikle elmaları rendeledikten sonra pişirirken suyunun çekilip tamamen bitmesine dikkat edeceğiz. Çünkü sulu bir iç olursa hamur dağılır.
Sıcak bir fırına verilmesine dikkat edilmelidir. Pişme aşamasında renginin hafif kırmızıya dönmesiyle piştiği anlaşılır. Fırından çıkardıktan sonra fırın tepsisinde soğumaya bırakacağız. Sonunda da servis tabağında pudra şekeriyle süslemek gerekir.
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