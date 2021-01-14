Elmalı kurabiye tarifi ile nefis bir çay saatine hazır olun!

Kolay hazırlanan videolu anlatımıyla pratik şekilde uygulayabileceğiniz elmalı kurabiye farklı şekillerde servis edebilirsiniz. Ağızda dağılan yumuşacık hamurunun elmanın en lezzetli şekli ile birleştiği elmalı kurabiye tarifi ile günlerin yıldızı olabilirsiniz.

ELMALI KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER:

1 adet yumurta

125 gr tereyağ,

Yarım çay bardağı toz şeker,

1 çay bardağı yoğurt,

1 çay bardağı sıvı yağ,

1 paket kabartma tozu,

1 paket vanilya,

3 yemek kaşığı şeker,

4,5 su bardağı un,

3-4 adet elma,

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz,

2 tatlı kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI:

ELMALI KURABİYE İÇ HARCI İÇİN

Elmalı kurabiye tarifine ilk olarak iç malzemelerin hazırlanmasıyla başlanır. Bunun için öncelikle elmalar rendelenir.

Orta boy 3-4 adet elma rendelenip bir tencereye dökülür.

Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar toz şeker serpiştirilir ve ocağa alınır.

Biraz suyunu çektikten sonra, ceviz ve 2 tatlı kaşığı tarçın eklenir.

Elmalar piştikten sonra soğuması için bir kaba dökülür.

ELMALI KURABİYE HAMURU HAZIRLANIŞI

Elmalı kurabiye hamuru hazırlamak için, öncelikle 125 gr. tereyağı bir kaba konur. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı, bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı kadar toz şeker, bir adet yumurta bir kaba konur ve karıştırılır. Üzerine bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve vanilya da ekleyip yoğurulur. Kulak memesi yumuşaklığı kıvamına getirilir ve şekil verme aşamasına geçilebilir.

ELMALI KURABİYE ŞEKİLLERİ

Hamur hazırlandıktan sonra, ufak bir parça koparılır, merdane yardımıyla düz hale getirilir.

Üzerine rendelenmiş elmalardan oluşturulan harç konur.

Hamurun ön kısmına bıçakla çizikler atılır.

Hamur elmalı iç kısmından çevrilir ve rulo yapılır.

Bir diğer şekil verme yolu da, merdaneyle açılan hamurun önce dörde bölünmesiyle olur.

Üçgenlerin geniş taraflarına elma harcını konulur. Geniş tarafından katlanır.

Bu şekilde yengeç modeliyle de yapabilirsiniz.

ELMALI KURABİYE NASIL PİŞİRİLİR?

Elmalı kurabiye tarifinde nefis bir sonuç elde etmek için son aşama olan pişirme kısmına geçiyoruz. Bunun için tepsimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında sürüyoruz. Kurabiyelerin renginin değiştiğini fark edene kadar bekliyoruz. (Bu noktada kurabiyeler hızlı pişeceğinden sık sık kontrol etmek çok önemlidir)