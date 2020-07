Elmalı MYO’dan uluslararası proje

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Polat tarafından “Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı” kapsamında sunulan uluslararası proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Proje Yürütücüsü Doç.Dr.İlknur Polat 2515-COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı kapsamında açılan DATA INTEGRATION TO MAXIMISE THE POWER OF OMICS FOR GRAPEVINE IMPROVEMENT (INTEGRAPE)-CA17111 (Bağcılığı Geliştirmek İçin Omıc (Biyoteknoloji) Gücünü Maksimum Seviyede Kullanımında Veri Entegrasyonu) aksiyonu kapsamında sundukları COST projenin TÜBİTAK tarafından kabul edildiğini söyledi. Projede, asma üzerinde önemli ekonomik zarar oluşturan ve mücadelesi zor olan kurşuni küf üzerine çalışılacağını söyleyen Polat, " Dünyada çok fazla ekonomik kayba neden olan en yüksek riskli patojenler arasında yer alan bu oluşuma karşı projemiz ile kurşuni küf hastalığına dayanıklılığını kontrol eden genleri haritalamayı, hastalık etmenine dayanıklılığın moleküler ve temel genetik esaslarının aydınlatmayı, ıslah çalışmalarında MAS (markör destekli seleksiyon) amaçlı kullanım için markör geliştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Halil Demir ise Elmalı MYO’nun hem eğitim hem de araştırma alanında önemli adımlar attığını belirterek; “BAP projelerimizden sonra şimdi de uluslararası bir projeye imza attık. Bu proje uluslararası işbirliğimizin artırılmasına, ülkemizin uluslararası projelere daha etkin olarak katılımına son derece önemli katkılar sağlayacaktır. Hem yüksekokulumuz hem de üniversitemiz adına sevindirici bir gelişme. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın araştırma üniversitesi hedefleri doğrultusunda önemli Ar-Ge projeleri üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Desteklerinden dolayı üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.