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Elmalı strudel tarifi: Elmalı strudel nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
21.11.2024 23:42
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Filmlerde de sık sık görülen Avusturya mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan Elmalı strudel dünya çapında çeşitli lokantaların ve kafelerin de menülerinde yer alır. Ancak bu tatlıyı isterseniz siz de kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz.

Elmalı strudel tarifi: Elmalı strudel nasıl yapılır?
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Kaç adet 6
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Adet 255kal

Elmalı strudel tarifini dışarıda yemek yerine siz de kendi mutfağınızda aşağıdaki malzemeleri kullanarak ve verilen tarif aşamalarını uygulayarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Üstelik son derece pratik. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • İçi için:
  • 4 elma
  • 8 kaşık şeker
  • 3 kaşık tarçın
  • 5 kaşık panko
  • 1 çay kaşığı rende muskat
  • 1 paket vanilya
  • 2 bardak ceviz
  • Hamur için:
  • 1 bardak ılık su
  • 3 kaşık yağ
  • 1 tatlı kaşığı limon
  • 1 çimdik tuz
  • 1 bardak un
  • 1 yumurtanın sarısı
  • 2 kaşık erimiş tereyağı

TARİF

  • İç malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Ayrı bir kapta hamur malzemelerini karıştırıp yoğurun.
  • Yağladığınız bir kasede hamuru streçleyerek yarım saat dinlendirin.
  • Unlanmış temiz tezgaha hamuru merdane ile açın.
  • İç harcı çok ince açtığınız hamura yerleştirin ve sarın.
  • Üzerine fırça ile erimiş tereyağı sürün.
  • Hamur ve iç bitene dek bu işlemi yapın.
  • Sıcak fırında 190 derecede 40 dakika kadar pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
elma tarif
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