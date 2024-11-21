Elmalı strudel tarifi: Elmalı strudel nasıl yapılır?

Filmlerde de sık sık görülen Avusturya mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan Elmalı strudel dünya çapında çeşitli lokantaların ve kafelerin de menülerinde yer alır. Ancak bu tatlıyı isterseniz siz de kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz.
Elmalı strudel tarifini dışarıda yemek yerine siz de kendi mutfağınızda aşağıdaki malzemeleri kullanarak ve verilen tarif aşamalarını uygulayarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Üstelik son derece pratik. Şimdiden afiyet olsun.
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