Elmalı strudel tarifi: Elmalı strudel nasıl yapılır?

Elmalı strudel tarifini dışarıda yemek yerine siz de kendi mutfağınızda aşağıdaki malzemeleri kullanarak ve verilen tarif aşamalarını uygulayarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Üstelik son derece pratik. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER İçi için:

4 elma

8 kaşık şeker

3 kaşık tarçın

5 kaşık panko

1 çay kaşığı rende muskat

1 paket vanilya

2 bardak ceviz

Hamur için:

1 bardak ılık su

3 kaşık yağ

1 tatlı kaşığı limon

1 çimdik tuz

1 bardak un

1 yumurtanın sarısı

2 kaşık erimiş tereyağı