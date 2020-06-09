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Elmalı turta tarifi: Mükemmeli uzaklarda aramayın...

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Mükemmel bir elmalı turta için yapmanız gereken tek şey malzemeleri alıp, mutfağa girmek. Nefis elmalı turta tarifi ile harikalar yaratacaksınız.

Elmalı turta tarifi: Mükemmeli uzaklarda aramayın...

Elmalı turta tarifi ve yapılışı, mutfağa yeni adım atanlar için biraz zor görünebilir. Aslında hiç öyle değil. Kendiliğinden afili görüntüsü ile gönülleri çalan elmalı turta, ağızda dağılan nefis tadıyla unutulmaz tatlar arasına adını yazdırıyor. Tadına bakanın anında isteyeceği pratik elmalı turta tarifi ile davetlerin gözde ismi olacaksınız. Eşsiz lezzetiyle yemeye kıyamayacağınız elmalı turta yapımı için hazırsanız, başlayalım.

ELMALI TURTA MALZEMELERİ

Kolay elmalı turta tarifi için en önemli malzeme lezzeti yerinde taze elma.

  • Yarım paket margarin
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 8 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 su bardağı un
  • Kabartma tozu
  • Vanilya

ELMALI TURTA İÇ HARCI İÇİN

  • 4 orta boy kırmızı elma
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı margarin
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • Yarım su bardağı çekilmiş ceviz

ELMALI TURTA NASIL YAPILIR?

Elmalı turta yapılışı 4 aşamada gerçekleşiyor.

  • Hamurunu yapmak için derin bir kaba tereyağı, sıvıyağı, yumurta, vanilya ve kabartma tozunu koyun.
  • Pudra şekerini ekleyin.
  • Azar azar unu eklerken bir taraftan yoğurun.
  • Ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin.
  • Hazırladığınız hamuru 3 eşit parçaya bölün.
  • Bir parçasını streç filmle sarın ve buzdolabına kaldırın.
  • Elmaları soyun, rendeleyin ve bir tencereye alın.
  • Elmaların üzerine şekeri, tarçını, tereyağını ekleyin ve elmalar suyunu çekene kadar pişirin.
  • Elmalar suyunu çektikten sonra, cevizleri ekletip karıştırın ve ocağın altını kapatın.
  • Tartı yapacağınız kalıba göre turta hamurunuzun 2 parçasını birleştirin, açın ve yağladığınız kalıbınıza kenarlarını da kaplayacak şekilde serin. 
  • Tepside elmalı turta yapacaksanız, aynı işlemi elmalı tartı yapacağınız tepside yapın.
  • Tepsiye serdiğiniz hamurun üzerine çatalla delikler açın.
  • Hazırladığınız elmalı harcı hamurun üzerine yayın.
  • Buzdolabında beklettiğiniz hamuru açın ve şeritler kesin.
  • Turtanızın üzerine hamur şeritlerinizi çapraz şekilde yerleştirin.
  • Dilerseniz hamuru rendeleyin ve rendelediğiniz hamur tanelerini elmaların üzerine serpebilirsiniz.
  • 170 derece fırında 35 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

Bir dilim üzerine pudra şekeri serpilmiş elmalı turta

ELMALI TURTA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Şef Arda Türkmen elmalı turta tarifinde, turta hamuruna 1 çay kaşığı kadar tuz konulmasını tavsiye ediyor.
Hamur için kullanacağınız margarin ve yumurtanın oda ısısında olmasına dikkat edin.

ELMALI TURTA SERVİS ÖNERİSİ

Elmalı turtanızı üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

BİR DİLİM ELMALI TURTA KAÇ KALORİ?

Bir dilim elmalı turta ortalama 440 kaloridir.

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