Elmalık Aile Sağlık Merkezi açıldı

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından tadilata alınarak yapımı tamamlanan ve iki mahalle başta olmak üzere çevresine hizmet verecek olan ‘Elmalık Aile Sağlık Merkezi’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Edremit Belediyesi, Van Valiliği Milli Emlak Müdürlüğünün kararıyla Van İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen ve atıl durumda bulunan yapıyı baştan aşağı yeniledi. Tadilatı tamamlanan Elmalık Aile Sağlık Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Halk Sağlığı Başkanı Dt. Şebnem Kartal, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Oflas katıldı.

Açılış kurdelesinin kesimi öncesi merkez ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Yeni ve Elmalık mahallelerine hizmet verecek merkezin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Say, sağlık merkezini imece usulü dedikleri bir yöntemle tadilatını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Özelikle pandemi sürecinde önemli bir ihtiyaç olan aile sağlık merkezimizi bugün halkımızın hizmetine açıyoruz. Edremit ilçemize, Elmalık ve Yeni mahallelerimize hayırlı olsun. Bu merkezimiz sadece bu iki mahallemize değil çevresine de sağlık dağıtacak” dedi.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da, Van Valiliği Milli Emlak Müdürlüğünün kararıyla Van İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen binanın Edremit Belediyesi tarafından tadilatı yapılarak hazır hale getirildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığının oluru ile 2 birimlik aile sağlık merkezi olarak hizmete açıldığını vurgulayan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “A grubu hizmet kalitesinde hizmet verecek olan aile sağlık merkezimiz 4 bin 12 vatandaşımıza burada 2 aile hekimi, 2 aile sağlık çalışanı, 1 hemşire, 1 ebe, 1 enjeksiyon ve 1 temizlik personeliyle hizmet verecek. Merkezimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda buranın bu hale gelmesinde en büyük emeği olan Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Say ve beraberindekilerin sağlık merkezini gezmesinin ardından program sona erdi.