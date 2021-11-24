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''Elneny Galatasaray'a hayırlı olsun''

24.11.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın, Muhammed Elneny transferinde mutlu sona çok yakın olduğu öne sürüldü. İngiliz basını, Galatasaray'ın Muhammed Elneny ile anlaştığını yazdı.

''Elneny Galatasaray'a hayırlı olsun''
Mohamed Elneny

Mohamed Elneny

MSR Mısır
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde bulunan Muhammed Elneny'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını Galatasaray'ın Arsenal tarafından Ocak ayında serbest bırakılacak olan Muhammed Elneny'le anlaştığını öne sürdü. 29 yaşındaki orta saha bu sezon 5 maçta görev yaptı.

BABASI AÇIKLAMA YAPTI

Elneny'in babası Nasser Elneny'i yaptığı açıklamada oğlunun kariyerine Arsenal'de devam edeceğini söyledi. Nasser Elneny, "Muhammed, Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından kendisini Arsenal'de kanıtladı. Arteta'ya yeteneklerini ve yapabileceklerini gösterdi. Arteta, Muhammed'i sahada kullanacaktır. Muhammed, sezon sonuna kadar kariyerine Arsenal'de devam edecek" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Arsenal FC
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