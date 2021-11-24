''Elneny Galatasaray'a hayırlı olsun''

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde bulunan Muhammed Elneny'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını Galatasaray'ın Arsenal tarafından Ocak ayında serbest bırakılacak olan Muhammed Elneny'le anlaştığını öne sürdü. 29 yaşındaki orta saha bu sezon 5 maçta görev yaptı.

BABASI AÇIKLAMA YAPTI

Elneny'in babası Nasser Elneny'i yaptığı açıklamada oğlunun kariyerine Arsenal'de devam edeceğini söyledi. Nasser Elneny, "Muhammed, Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından kendisini Arsenal'de kanıtladı. Arteta'ya yeteneklerini ve yapabileceklerini gösterdi. Arteta, Muhammed'i sahada kullanacaktır. Muhammed, sezon sonuna kadar kariyerine Arsenal'de devam edecek" şeklinde konuştu.



