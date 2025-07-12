Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Elon Musk'a darbe üstüne darbe! İhbar edildi, soruşturma açıldı!

Fransa'da, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'e dış müdahaleye olanak verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Elon Musk'a darbe üstüne darbe! İhbar edildi, soruşturma açıldı!

Fransa’da, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) ve yöneticileri hakkında, platformun algoritmasının yabancı müdahalelere olanak sağladığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldı. Paris Cumhuriyet Savcılığı, 9 Temmuz tarihinde resmi olarak soruşturmanın açıldığını duyurdu.

Elon Musk a darbe üstüne darbe! İhbar edildi, soruşturma açıldı! 1

Savcı Laure Beccuau tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın hem platformu hem de karar alıcı konumundaki yöneticileri kapsadığı belirtildi. Ancak platformun sahibi Elon Musk’ın ismi doğrudan açıklamada yer almadı.

İKİ AYRI İHBARDAN SORUŞTURMA AÇILDI

Soruşturmanın temelinde, Ocak 2025’te yapılan iki ayrı resmi ihbar bulunuyor. Fransız bir milletvekili ve kamu kurumlarında görev yapan üst düzey bir yetkili tarafından yapılan başvurularda, X’in algoritmasının yabancı aktörler lehine manipüle edildiği ve bu yolla Fransa’nın iç işlerine müdahale edildiği iddia edildi.

Elon Musk a darbe üstüne darbe! İhbar edildi, soruşturma açıldı! 2

İhbarlara göre, platformun içerik önceliklendirme ve görünürlük algoritmaları, kamuoyunu yönlendirme potansiyeline sahip şekilde kullanılıyor. Bu durumun, Fransa’daki demokratik süreçlere dışarıdan etki girişimlerine zemin hazırladığı öne sürülüyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!
Uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! Suikast mı hata mı? "Neden kestin?"Uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! Suikast mı hata mı? "Neden kestin?"

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
PKK silah bıraktı; gözler Erdoğan'a çevrildi

PKK silah bıraktı; gözler Erdoğan'a çevrildi

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünyanın gündeminde! "Bölge için kilit bir adım"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünyanın gündeminde! "Bölge için kilit bir adım"

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Koşarak uçağın motorunun içine atladı!

Koşarak uçağın motorunun içine atladı!

Uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! Suikast mı hata mı? "Neden kestin?"

Uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! Suikast mı hata mı? "Neden kestin?"

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.