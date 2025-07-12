Elon Musk'a darbe üstüne darbe! İhbar edildi, soruşturma açıldı!

Fransa’da, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) ve yöneticileri hakkında, platformun algoritmasının yabancı müdahalelere olanak sağladığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldı. Paris Cumhuriyet Savcılığı, 9 Temmuz tarihinde resmi olarak soruşturmanın açıldığını duyurdu.

Savcı Laure Beccuau tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın hem platformu hem de karar alıcı konumundaki yöneticileri kapsadığı belirtildi. Ancak platformun sahibi Elon Musk’ın ismi doğrudan açıklamada yer almadı.

İKİ AYRI İHBARDAN SORUŞTURMA AÇILDI

Soruşturmanın temelinde, Ocak 2025’te yapılan iki ayrı resmi ihbar bulunuyor. Fransız bir milletvekili ve kamu kurumlarında görev yapan üst düzey bir yetkili tarafından yapılan başvurularda, X’in algoritmasının yabancı aktörler lehine manipüle edildiği ve bu yolla Fransa’nın iç işlerine müdahale edildiği iddia edildi.

İhbarlara göre, platformun içerik önceliklendirme ve görünürlük algoritmaları, kamuoyunu yönlendirme potansiyeline sahip şekilde kullanılıyor. Bu durumun, Fransa’daki demokratik süreçlere dışarıdan etki girişimlerine zemin hazırladığı öne sürülüyor.