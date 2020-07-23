Elon Musk'ın Amber Heard’e teklifi gündem oldu! '7 gün 24 saat...'

Londra’daki Yüksek Mahkeme’de devam eden Johnny Depp’in The Sun gazetesine karşı açtığı iftira davasında Amber Heard, üç gün sürecek ifadesinin ikinci bölümünü verdi. Bugünkü duruşmada Heard evliliği sırasında Elon Musk ile ilişki yaşadığı iddialarını reddetti.

2015 yılında Depp’in evde olmadığı sıralarda Musk’ın kendisini ziyaret ettiğine yönelik iddiaları da yalanladı. Heard, Elon Musk ile 2016 yılında tanıştığını söyledi.

Amber Heard ve Elon Musk’ın asansördeki samimi görüntüleri Mart ayında İngiliz basınına sızmıştı.

İddiaların yalanlanmasının ardından Depp’in avukatı, Heard’ün aktörü akıldışı kıskançlıkla suçlaması ve gayrimeşru ilişkiye girmediğini iddia etmesi üzerine Musk ile arasında geçen 22 Mayıs 2016 tarihli mesajlaşmaları sordu.

“7 GÜN 24 SAAT GÜVENLİK AYARLARIM”

Heard’ün Los Angeles’taki evde Depp’in suratına cep telefonu fırlattığını öne sürdüğü günden sonra gerçekleşen mesajlaşmaya göre, Heard’ün eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkaracağını söylemesi üzerine Musk, “Senin için 7 gün 24 saat güvenlik ayarlarım. Bir daha beni görmek istemesen bile teklifim geçerli. Her neyse, bir budala olduğum için özür dilerim. Bu sadece senden hoşlandığım için önemli” şeklinde mesaj atmış.

Çiftin dairesinin bulunduğu apartmanın kapıcılığını yapan Alejandro Rumero’nun ifadesi de Heard’e hatırlatıldı. Rumero’nun ifadesine göre, Depp Avustralya’da film çekimindeyken, Musk düzenli olarak Heard’ü gece geç saatlerde ziyaret ediyordu, hatta Heard bunun için Musk’a evin anahtarlarını vermişti. Heard ise bu iddiaları da kesin bir dille reddetti.



