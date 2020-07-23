MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elon Musk'ın Amber Heard’e teklifi gündem oldu! '7 gün 24 saat...'

Elon Musk'ın Amber Heard’e teklifi gündem oldu! '7 gün 24 saat...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 15:01 | Son Güncelleme

Johnny Depp'in The Sun gazetesine açtığı iftira davasında konu aldatma suçlamalarına geldi. Tesla CEO'su Elon Musk ile ilişki iddiasını reddeden Heard'e, Musk'ın, "Senin için 7 gün 24 saat güvenlik ayarlarım, senden çok hoşlanıyorum" gibi attığı mesajlar soruldu.

Elon Musk'ın Amber Heard’e teklifi gündem oldu! '7 gün 24 saat...'

Londra’daki Yüksek Mahkeme’de devam eden Johnny Depp’in The Sun gazetesine karşı açtığı iftira davasında Amber Heard, üç gün sürecek ifadesinin ikinci bölümünü verdi. Bugünkü duruşmada Heard evliliği sırasında Elon Musk ile ilişki yaşadığı iddialarını reddetti.

2015 yılında Depp’in evde olmadığı sıralarda Musk’ın kendisini ziyaret ettiğine yönelik iddiaları da yalanladı. Heard, Elon Musk ile 2016 yılında tanıştığını söyledi.

Amber Heard ve Elon Musk’ın asansördeki samimi görüntüleri Mart ayında İngiliz basınına sızmıştı.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni iddia! 'Amber, Cara ve Musk’ın üçlü ilişkisi vardı'Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni iddia! 'Amber, Cara ve Musk’ın üçlü ilişkisi vardı'

İddiaların yalanlanmasının ardından Depp’in avukatı, Heard’ün aktörü akıldışı kıskançlıkla suçlaması ve gayrimeşru ilişkiye girmediğini iddia etmesi üzerine Musk ile arasında geçen 22 Mayıs 2016 tarihli mesajlaşmaları sordu.

“7 GÜN 24 SAAT GÜVENLİK AYARLARIM”

Heard’ün Los Angeles’taki evde Depp’in suratına cep telefonu fırlattığını öne sürdüğü günden sonra gerçekleşen mesajlaşmaya göre, Heard’ün eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkaracağını söylemesi üzerine Musk, “Senin için 7 gün 24 saat güvenlik ayarlarım. Bir daha beni görmek istemesen bile teklifim geçerli. Her neyse, bir budala olduğum için özür dilerim. Bu sadece senden hoşlandığım için önemli” şeklinde mesaj atmış.

Çiftin dairesinin bulunduğu apartmanın kapıcılığını yapan Alejandro Rumero’nun ifadesi de Heard’e hatırlatıldı. Rumero’nun ifadesine göre, Depp Avustralya’da film çekimindeyken, Musk düzenli olarak Heard’ü gece geç saatlerde ziyaret ediyordu, hatta Heard bunun için Musk’a evin anahtarlarını vermişti. Heard ise bu iddiaları da kesin bir dille reddetti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Kazadan sonraki halini paylaştı! 'Geçiyor'Kazadan sonraki halini paylaştı! 'Geçiyor'
Çatı Katı Aşk oyuncuları merak konusu olduÇatı Katı Aşk oyuncuları merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 ay ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 ay ertelendi

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Bilim Kurulu üyesinden 'bayram' uyarısı: Maalesef...

Bilim Kurulu üyesinden 'bayram' uyarısı: Maalesef...

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Evrim Mert'i kıskandırdı!

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Mert kaza geçirmişti! Gözünü paylaştı

Kazadan sonraki halini paylaştı! 'Geçiyor'

Bornoz savaşlarında ‘Şahan Gökbakar cephesi’

Bornoz savaşlarında ‘Şahan Gökbakar cephesi’

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı? Çağatay Ulusoy'un kilolarıyla ilgili yorum

Sevgilisinin kiloları hakkında yorum yaptı

İşte Benim Stilim yarışmasının son hali görenleri şaşırttı! Abla-kardeş estetiği!

Abla-kardeşin inanılmaz değişimi

Merve Boluğur sevgilisinin yüzünü gösterdi!

Gündem olunca sevgilisinin yüzünü gösterdi!

İbrahim Tatlıses'ın Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti!

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.