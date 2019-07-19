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Elon Musk Neuralink deneyleri için kobay arıyor

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TEKNOLOJİ  | 19.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

Elon Musk yine gündemin tepesindeki isimlerden bir tanesi oldu. Çoğu zaman onu Tesla ve SpaceX ile tanıyoruz. Ancak bu sefer çok farklı bir alanda boy göstermeye başladı.

Elon Musk Neuralink deneyleri için kobay arıyor

Elon Musk’ın şirketi Neuralink şu an için teknoloji alanında çalışan en ilginç şirketler içerisinde yer alıyor. Bu şirketin en büyük amaçlarından birisi de felçli insanların internet ve cep telefonu kullanmalarını sağlayabilmek. Bunun için Neuralink bazı deneyler yapmak istiyor.

Dünyanın en popüler teknoloji girişimcilerinden bir tanesi olarak kabul edilen Musk, insan zihnini makineye bağlayabilmek için bazı denekler arıyor. Bu seçilecek olan deneklere kablolar ile makine bağlanacak.

Şirketin verdiği bu denek ilanına birçok kişi başvurdu. Özellikle Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda, birbirinden çılgın denilebilecek ifadeler bulunuyordu. Bazıları beyninin tamamını Elon Musk’ın şirketi olan Neuralink’e bağışlamak istediğini bile söyledi. Muhtemelen başvurularda o kadar uç ifadeler kullanan kişiler sadece daha fazla beğeni ve takipçi kazanmak istiyordur.
Bundan çok kısa bir süre sonra felçli insanlar bile internet ve cep telefonu bağlantısı sağlayabilecek. Böylece hem internetin hem de akıllı cihazların kullanım oranı arttırılmış olacak. Elon Musk’ın
bu teknolojiyi, Tesla ve SpaceX ile birleştirip birleştirmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Peki sizce de ilerleyen yıllarda bu teknoloji yaygınlaşabilir mi?

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk neuralink

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