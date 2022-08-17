Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıran hamle! Manchester United'ı mı satın alıyor?

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, bu kez de futbol için attığı tweet ile gündeme geldi. Manchester United'ı satın alacağını söyleyen Elon Musk'ın tweetine kısa süre içinde binlerce beğeni geldi. Fakat işin aslı sonradan ortaya çıktı.

4,6 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Özellikle teknoloji ve uzay alanında birçok yatırımı olan Elon Musk'ın futbol takımı alması kullanıcılara pek de mantıklı gelmedi. Manchester United'ın piyasa değeri şu an için 4,6 milyar dolar seviyesinde.

ŞAKA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Elon Musk, attığı tweette "Manchester United'ı satın alıyorum" yazdı. Twitter üzerinden, "Tesla Owners Silicon Valley" hesabından "Ciddi misiniz?" sorusuna yanıt olarak Musk "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor kulübünü satın almıyorum" yanıtını verdi.



