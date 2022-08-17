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  4. Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıran hamle! Manchester United'ı mı satın alıyor?

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıran hamle! Manchester United'ı mı satın alıyor?

17.08.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin iş insanları arasında gösterilen Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada Manchester United'ı satın alacağını açıklamıştı. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan bu paylaşım için açıklama yapan Musk, herhangi bir spor kulübünü satın almayacağını ve bu olayın bir şaka olduğunu ifade etti.

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıran hamle! Manchester United'ı mı satın alıyor?

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, bu kez de futbol için attığı tweet ile gündeme geldi. Manchester United'ı satın alacağını söyleyen Elon Musk'ın tweetine kısa süre içinde binlerce beğeni geldi. Fakat işin aslı sonradan ortaya çıktı.

4,6 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

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Özellikle teknoloji ve uzay alanında birçok yatırımı olan Elon Musk'ın futbol takımı alması kullanıcılara pek de mantıklı gelmedi. Manchester United'ın piyasa değeri şu an için 4,6 milyar dolar seviyesinde.

ŞAKA OLDUĞUNU AÇIKLADI

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Elon Musk, attığı tweette "Manchester United'ı satın alıyorum" yazdı. Twitter üzerinden, "Tesla Owners Silicon Valley" hesabından "Ciddi misiniz?" sorusuna yanıt olarak Musk "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor kulübünü satın almıyorum" yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Elon Musk Manchester United Tesla
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