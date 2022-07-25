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Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

25.07.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın, Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı, bu ilişkinin hem Brin ve Shanahan'ın evliliğini, hem de iki girişimcinin arkadaşlığını bitirdiği iddia edildi. Ancak Elon Musk, bu iddiaları yalanladı.

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk'ın, geçen yıl Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı iddia edildi. Yayınlanan haberde, bu ilişkinin Brin'in bu yılın başlarında eşine boşanma davası açmasına sebep olduğu aktarıldı. İddiaya göre, eskiden yakın arkadaş olan Brin ve Musk da, bu ilişki sebebiyle arkadaşlıklarını sona erdirdi. Ancak Elon Musk, bu iddiaları reddetti.

SANAT ETKİNLİĞİNDEYDİ

Musk'ın Grimes olarak da bilinen kız arkadaşı Claire Boucher ile ayrılmasının ardından, geçen yıl 2 Aralık - 4 Aralık tarihleri arasında Miami'de gerçekleşen Art Basel etkinliğinde Shanahan ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Brin'in Art Basel'e katılıp katılmadığı bilinmiyordu.

BİRKAÇ HAFTA SONRA DAVA AÇTI

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O dönemde Nicole ve Sergey'in, COVID-19'un stresi nedeniyle evlilik sorunları yaşadıkları ve ayrıca dört yaşındaki kızlarının bakımı konusunda da uzlaşamadıkları aktarıldı. Ancak ikili, Aralık ayında yaşandığı söylenen bu ilişki sırasında hala birlikte yaşıyorlardı. 2018'de Shanahan ile evlenen Brin'in, olayı öğrendikten birkaç hafta sonra uzlaşamadıkları gerekçesiyle Ocak ayında eşine boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

ÖZÜR DİLEMİŞ

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Konuya yakın bir kaynak, Musk ve Brin arasındaki ilişkinin de son aylarda gergin olduğunu ve Brin'in mali danışmanlarına Tesla CEO'sunun çeşitli işletmelerindeki yatırımlarını satmaları talimatını verdiğini söyledi. Olayların ardından Musk'ın, bu yılın başlarında bir partide Brin'den özür dilediği, Brin’in özrü kabul ettiğini ancak Musk ile düzenli olarak görüşmediği iddia edildi.

MUSK YALANLADI

Elon Musk, bu iddiaları Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla yalanladı. Ünlü iş insanı "Sergey ve ben arkadaşız ve dün gece birlikte bir partideydik! Nicole'ü üç yıl içinde sadece iki kez gördüm, ikisinde de çevremde birçok insan vardı. Romantik bir şey yok.” diye açıkladı.

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Elon Musk
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