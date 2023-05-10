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Elsa Hosk dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

10.05.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk cesur ve iddialı tarzı ile dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model bu defa yine sınır tanımadı ve dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Transparan bir elbise giyen Elsa Hosk sadece göğüs uçlarını kapatarak poz verdi.

Elsa Hosk dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk her paylaşımıyla olay oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model bu defa yine sınır tanımadı. İddialı ve cesur tarzı ile çok konuşulan Elsa Hosk transparan bir elbise giyip sadece göğüs uçlarını kapamayı tercih etti. Ünlü modelin son paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Siyah vucüdu tamamen saran transparane elbisesiyle pozlar veren Elsa Hosk göğüs uçlarını eliyle kapattı.

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Ünlü modele; 'Güzel kadın', 'Süper model', 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.

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Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.

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2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.

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