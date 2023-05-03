Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Amazon'un Anneler Günü Fırsatları kapsamındaki indirimleri devam ediyor. Onlarca kategorideki binlerce üründe 13 Mayıs'a kadar devam edecek kampanya, alışveriş severlerin oldukça ilgisini çekiyor. Özellikle ev yaşam kategorisinde yüksek indirim oranına sahip her ihtiyaca uygun ürünler bulmak mümkün. Philips, Bissell, Cosori gibi ünlü markaların ürünlerindeki indirimleri keşfetmek isteyenler için indirimli ürün gruplarını derledik, işte detaylar!

1. Philips ev aletleri

2. Tefal ürünleri

3. Fakir, Delonghi ve Braun ürünleri

4. Black Decker süpürgeler

5. Zwilling ev ve mutfak ürünleri

6. Lava demir döküm tencere ve tavalar

7. Melitta kahve makineleri ve Cuisinart mutfak aletleri

8. Bissell robot süpürge ve temizlik ürünleri

9. Jumbo sofra ve mutfak ürünleri

10. Taç tekstil ürünleri

11. Electrolux küçük ev aletleri

12. Kütahya Porselen ürünleri

13. English Home ürünleri

14. Taç pişirme ekipmanları ve yemek takımları

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