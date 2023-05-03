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Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

03.05.2023 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her evde mutlaka bulunması gereken ev yaşam ürünlerini keşfetmeye ne dersiniz? İster evinizdeki eksikleri gidermek ister sıkıldığınız eşyalarınızı yenilemek için olsun, hazır Anneler Günü'ne özel indirimleri yakalamışken kaliteli markaların çok sevilen ürünlerini keşfederek yaşam alanınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Amazon'un Anneler Günü Fırsatları kapsamındaki indirimleri devam ediyor. Onlarca kategorideki binlerce üründe 13 Mayıs'a kadar devam edecek kampanya, alışveriş severlerin oldukça ilgisini çekiyor. Özellikle ev yaşam kategorisinde yüksek indirim oranına sahip her ihtiyaca uygun ürünler bulmak mümkün. Philips, Bissell, Cosori gibi ünlü markaların ürünlerindeki indirimleri keşfetmek isteyenler için indirimli ürün gruplarını derledik, işte detaylar!

1. Philips ev aletleri

Adsız tasarım - 2023-05-03T005123.943

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2. Tefal ürünleri

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3. Fakir, Delonghi ve Braun ürünleri

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4. Black Decker süpürgeler

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Ürünü İncele

5. Zwilling ev ve mutfak ürünleri

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6. Lava demir döküm tencere ve tavalar

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7. Melitta kahve makineleri ve Cuisinart mutfak aletleri

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8. Bissell robot süpürge ve temizlik ürünleri

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9. Jumbo sofra ve mutfak ürünleri

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10. Taç tekstil ürünleri

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11. Electrolux küçük ev aletleri

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12. Kütahya Porselen ürünleri

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13. English Home ürünleri

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14. Taç pişirme ekipmanları ve yemek takımları

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