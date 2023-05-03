Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Amazon'un Anneler Günü Fırsatları kapsamındaki indirimleri devam ediyor. Onlarca kategorideki binlerce üründe 13 Mayıs'a kadar devam edecek kampanya, alışveriş severlerin oldukça ilgisini çekiyor. Özellikle ev yaşam kategorisinde yüksek indirim oranına sahip her ihtiyaca uygun ürünler bulmak mümkün. Philips, Bissell, Cosori gibi ünlü markaların ürünlerindeki indirimleri keşfetmek isteyenler için indirimli ürün gruplarını derledik, işte detaylar!
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