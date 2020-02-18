Eltilerin Savaşı 3 haftadır gişe liderliğini bırakmadı

Eltilerin Savaşı, vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakırken üç haftadır Box Office Türkiye listesinin zirvesini bırakmıyor. Hafta sonunda 480.142 seyirci tarafından izlenen Eltilerin Savaşı, on yedi günde toplam 2.377.148 seyirciye ulaşmayı başardı. Bu rakamlara göre Eltilerin Savaşı, tüm zamanlar listesinde dokuzuncu basamağa yerleşti.

Haftanın merakla beklenen yeni filmlerinden Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog), başarılı bir açılış performansı sergiledi ve 114.166 seyirci tarafından izlenerek listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey) ise 69.143 seyirciyle üçüncü sırada kendine yer buldu.

Hafta sonunun en dikkat çeken yükselişi ise Parazit (Parasite) oldu. Oscar töreninde büyük bir başarıya imza atması sonrası Türkiye'de de salon sayısı 143'e çıkarılan film, 62.990 seyirci tarafından izlendi ve on altıncı hafta sonunda listenin dördüncü sırasında yer almayı başardı. Parazit (Parasite) şimdiye kadar toplamda 225.692 seyirci tarafından izlendi.