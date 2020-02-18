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Eltilerin Savaşı 3 haftadır gişe liderliğini bırakmadı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Türkiye gişe listesinin zirvesinde üçüncü hafta sonunu geride bırakan Eltilerin Savaşı yer alıyor. En İyi Film Oscar’ını kapan Parazit büyük bir çıkış yakalarken, Ağır Romantik açılışını altıncı sıradan yaptı. İşte haftanın Box Office rakamları…

Eltilerin Savaşı 3 haftadır gişe liderliğini bırakmadı

Eltilerin Savaşı, vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakırken üç haftadır Box Office Türkiye listesinin zirvesini bırakmıyor. Hafta sonunda 480.142 seyirci tarafından izlenen Eltilerin Savaşı, on yedi günde toplam 2.377.148 seyirciye ulaşmayı başardı. Bu rakamlara göre Eltilerin Savaşı, tüm zamanlar listesinde dokuzuncu basamağa yerleşti.

Haftanın merakla beklenen yeni filmlerinden Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog), başarılı bir açılış performansı sergiledi ve 114.166 seyirci tarafından izlenerek listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey) ise 69.143 seyirciyle üçüncü sırada kendine yer buldu.

Hafta sonunun en dikkat çeken yükselişi ise Parazit (Parasite) oldu. Oscar töreninde büyük bir başarıya imza atması sonrası Türkiye'de de salon sayısı 143'e çıkarılan film, 62.990 seyirci tarafından izlendi ve on altıncı hafta sonunda listenin dördüncü sırasında yer almayı başardı. Parazit (Parasite) şimdiye kadar toplamda 225.692 seyirci tarafından izlendi.

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Aşk Tesadüfleri Sever 2, üçüncü hafta sonunu 57.714 seyirciyle beşinci sırada kapatırken, vizyonun bir diğer yeni filmi Ağır Romantik açılışını 50.697 seyirciyle altıncı sırada gerçekleştirdi. Listenin devamında sırasıyla; Rafadan Tayfa Göbeklitepe, The Gentlemen, Baba Parası ve Nasipse Olur filmleri yer aldı.

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Eltilerin Savaşı, Ağır Romantik, parazit, haftanın en çok izlenen filmleri,

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