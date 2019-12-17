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Eltilerin Savaşı filminden yeni görüntülerin yer aldığı teaser yayınlandı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı komedi filmi Eltilerin Savaşı’ndan yeni bir teaser daha yayınlandı.

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolde oynadığı, senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı yönetmenliğini Onur Bilgetay üstlendiği Eltilerin Savaşı filminden yeni bir teaser daha yayınlandı. Yayınlanan yeni görüntülerde Eltilerin Savaşı’nda kardeşlerin bu durumdan nasıl etkilendiğini görüyoruz.

Filmde, Sultan ve Gizem’in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olayların Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri eğlenceli bir dille ele alınıyor.

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ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Sosyal medyaya olan düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın hayatına odaklanılan filmde, eltilerin evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar anlatılıyor.

Gupse Özay’lı 'Eltilerin Savaşı' filminden ilk teaser yayınlandıGupse Özay’lı 'Eltilerin Savaşı' filminden ilk teaser yayınlandı

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda Yalan Dünya dizisiyle hayatlarımıza giren ve Deliha, Görümce, Küçük Esnaf gibi filmlerle tanıdığımız Gupse Özay'ın yanı sıra 7 Yüz, Yüz Yüze, Batlır, Bir Aşk İki Hayat gibi yapımlarda karşımıza çıkan Afife Jale Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödüllü Merve Dizdar, Ufak Tefek Cinayetler, Sofra Sırları, Kavak Yelleri, Aramızda Kalsın gibi yapımlardan tanıdığımız Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler yer alıyor.

Eltilerin Savaşı, 31 Ocak 2020 tarihinde sinemalarda!

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