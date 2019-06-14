Elton John'un filmi Rocketman vizyonda! İşte Rocketman fragmanı

Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones, Charlie Rowe ve Stephen Graham'ın rol aldığı film; utangaç bir piyano dehası olan Reginald Dwight'ın dünyaca ünlü, süper star Elton John'a dönüşümünün muhteşem yolculuğunu konu alıyor.

Elton John'un en sevilen şarkıları üzerine kurulu ve Taron Egerton performansı ile hayat bulan hikaye, küçük kasabalı bir çocuğun pop kültürünün dünyaca ünlü en ikonik figürlerinden biri olmasını anlatıyor.

