'Elvan Dalton' lakaplı Elvan Yılmaz hayatını kaybetti! Çalgı Çengi'nin müziklerini yapmıştı

'Elvan Dalton' sahne ismi ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam kalp krizi geçirerek yaşama veda etti. Sanatçı Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in Çalgı Çengi filmlerindeki müzikleri ile tanınıyordu. Elvan Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

ELVAN DALTON NEDEN ÖLDÜ?

Elvan Dalton sahne isimli Elvan Yılmaz dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sanatçı geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elvan Dalton'un cenazesi bugün kılınan namazın ardından defnedildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ünlü sanatçı Elvan Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu. Sanatçının cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇALGI ÇENGİ FİLM MÜZİKLERİNİ YAPMIŞTI

Sanatçı, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı Çalgı Çengi filmlerinin müziklerini yapmıştı. Film müzikleri de en az film kadar konuşulmuştu.

Sanatçının ölüm haberi Mesut Yar'dan geldi. Yar, sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımla Elvan Yılmaz'ın öldüğünü duyurdu. Mesut Yar, ' Mekanın cennet olsun @elvan_dalton' yazdı.

ELVAN YILMAZ KİMDİR?

Elvan Dalton lakaplı Elvan Yılmaz, 1966 Ankara Şereflikoçhisar doğumludur. Çocuk yaşlarda inşaatlarda çalışmaya başlayan Yılmaz, ilk maaşı ile müzik aleti bongo aldı. 14 yaşında düğün salonlarında sahneye çıkmaya başlayan sanatçı, ünlü isimlerin arkasında darbuka çaldı. Askerden döndükten sonra bağlama çalmayı öğrenip Dilber Ay'ın orkestrasında bağlama çaldı.

'Çalgı Çengi' filminin müzikleri ile geniş kitlelere ulaştı.





