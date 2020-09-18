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Elvan Pınar'dan eski eşi Metin Yıldız hakkında şok suçlamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

Metin Yıldız'ın 2013 yılında boşandığı Elvan Pınar, ünlü oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elvan Pınar, "Eski eşim dört yıldır nafakamı ödemiyor. Hakkımı icra yoluyla alacağım" dedi.

Elvan Pınar'dan eski eşi Metin Yıldız hakkında şok suçlamalar

2008 yılında evlenen Metin Yıldız ve Elvan Pınar 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çiftin 10 yaşındaki kızları Şimal'ın velayeti anneye verilmişti. Snob Magazin'in özel haberine göre; Metin Yıldız'ın, dört yıldır eski eşine nafaka ödemediği ortaya çıktı.

Elvan Pınar, "Dört yıldır nafaka alamıyorum. Nafakamı ödemek zorunda. Önceki ödemeleri icra yoluyla almıştım. Tekrar dava açmaya hazırlanıyorum. Para ödemediği halde utanmadan nafaka ödediğini söylemiş" diyerek eski eşine çıkıştı.

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Elvan Pınar, "Beş yıldır kızımla Bodrum'da yaşıyoruz. Kızını görmeye bile üç yıl sonra geldi. Kendisi oyuncu olduğu için gerçek hayatta da oynamayı seviyor" açıklamasında bulundu.

Metin Yıldız, geçtiğimiz günlerde üç aydır birlikte olduğu sevgilisiyle Cihangir sokaklarında el ele görüntülenmişti.

Oyuncu, eski eşi ve sevgilisi hakkında son olarak şu açıklamaları yapmıştı:
“Eski eşime nafakamı her zaman ödedim, ödemeye de devam ediyorum. Eski sevgilimi ise darp etmedim. O beni darp etti. Ünlü olmak için elinden geleni yaptı. Ama artık çok mutluyum. Üç aylık bir ilişkim var. Her şey çok güzel gidiyor.”

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