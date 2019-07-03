Elvis Presley'nin hayatının anlatılacağı filmde efsaneyi hangi oyuncu canlandıracak?

Rock'n Roll'un kralı olarak bilinen Elvis Presley'in hayatını anlatacak olan filmle ilgili çalışmalar son sürat devam ediyor. Şimdiye kadar filmle ilgili netleşmiş olan tek isim Tom Hanks. Deneyimli aktör Tom Hanks, Elvis Presley'in mejaneri Colonel Tom Parker’ı canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda Romeo ve Juliet, Kırmızı Değirmen ve Muhteşem Gatsby gibi filmlerine imza atan Baz Luhrmann oturuyor. Film Rock'n Roll'un kralı Presley’nin kariyerini ve menajeri ile olan ilişkisine odaklanacak.

Elvis Presley’yi kimin canlandıracağı konusu merakla beklenirken, The Hollywood Reporter’ın haberine göre efsane şarkıcıyı canlandırması için film ekibinin aklında 5 farklı isim var. İşte Elvis Presley'i canlandırması düşünülen o isimler;