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Emeğiniz boşa gitmesin! Patlıcanın kötü olduğu nasıl anlaşılır?

01.09.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlıcan en sevilen yaz sebzeleri arasında bulunuyor. Bir sürü farklı tarifi bulunan patlıcanın her çeşidi oldukça seviliyor. Patlıcan kullanarak yaptığınız yemeklerin tadı istediğiniz gibi olmuyorsa bunun nedeni yanlış patlıcan seçimi olabilir. Patlıcanın kötü olduğu nasıl anlaşılır? Merak ediyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Emeğiniz boşa gitmesin! Patlıcanın kötü olduğu nasıl anlaşılır?

Ne yaparsanız yapın patlıcan kullanarak yaptığınız yemekler, kızartmalar, salatalar istediğiniz tatta olmuyorsa patlıcanı yanlış seçiyor olabilirsiniz. Yazın taptaze ve lezzetli patlıcanları seçmek için dikkat etmeniz gerekiyor. Doğru patlıcan seçimleri ile yaptığınız yemekler çok daha lezzetli olacak. Patlıcanın bozulduğunu anlamak da yemek yaparken oldukça önem taşımaktadır. Patlıcanın görünüşü ve dokusundan anlayacağınız yöntemler ile emekleriniz boşa gitmeyecek.

PATLICANIN KÖTÜ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

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  • Olgun, yemesi güvenli bir patlıcan gerçekten parlak görünür ve sıkı, pürüzsüz bir cilde sahiptir. Patlıcanınız parlaklığını yitirdiyse ve/veya kırışmış görünüyorsa, olgunluğunu aşmıştır ve artık pişirmek için uygun değildir.
  • Patlıcanın tepesinden büyüyen sapı yakından inceleyin. Yeşil ve canlı mı yoksa solmaya mı başlıyor? Solmuş, sağlıksız görünen bir sap, patlıcanın zarar gördüğü ve pişirilmesinin iyi olmadığı anlamına gelebilir. Patlıcanın gövdesini de inceleyin; çeşide bağlı olarak, solgun, cansız bir renk yerine parlak, koyu beyaz veya canlı mor bir renk tonu olmalıdır.
  • Parmağınızla patlıcanın gövdesine bastırın. Sebze baştan sona lapa gibiyse, onu atıp yerine sert, olgun bir patlıcan kullanmanız daha iyi olur.
  • Patlıcanı zaten satın aldıysanız, dilimleyin ve rengine bakın. Her tarafı beyaz mı yoksa kahverengi mi görünüyor? Parmağınızla iç patlıcanın yüzeyine de hafifçe vurun - rengi solmuş ve yapışkan ise patlıcanın kesinlikle atılması gerekir.
  • Patlıcanınızın kokusunu hızlıca alın ve herhangi bir kötü koku tespit edip etmediğinize bakın. Kötü kokuyorsa hemen atın.
  • Patlıcanınızdaki çoğu küf, özellikle bitki yumuşak ve dokunulduğunda yumuşak ise eskimiştir, atılmalıdır. Patlıcanınız hala sertse ve küf lekeleri gerçekten küçükse, etkilenen yerleri kesip bitkinin geri kalanıyla birlikte yemek veya pişirmek güvenlidir.

PATLICAN BOZULMADAN NE KADAR DAYANIR?

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  • Taze patlıcan oda sıcaklığında yaklaşık 2-3 gün dayanır.
  • Patlıcanların raf ömrü çok kısadır ve 2-3 gün sonra bozulmaya başlar. Buzdolabında da çok uzun süre dayanmazlar - uygun şekilde saklandığında bile, soğutulmuş patlıcanlar sadece yaklaşık 5 gün için iyidir.
  • Patlıcanlar dondurucuda yaklaşık 8-12 ay dayanır.

İÇİ KAHVERENGİ OLAN PATLICAN YENİR Mİ?

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  • Hayır, patlıcan baştan sona kahverengiyse olmaz.
  • Kahverengi bir patlıcan çürük bir patlıcandır, bu yüzden kesinlikle onunla yemek veya yemek pişirmek istemezsiniz. Çürük yiyecekler yemek sizi hasta edebilir, bu yüzden riske girmeye değmez.
  • Ara ara esmerlikler var ise yemenizde sıkıntı yoktur.
  • Patlıcanlar kesildikten sonra "enzimatik esmerleşme" denilen bir süreçten geçerler, yani beyaz renkli patlıcan dilimleri hava ile temas ettikten sonra kahverengileşmeye başlar. Oksitlenmiş patlıcanı doğru sakladığınız sürece yemek tamamen güvenlidir. Patlıcan dilimlerini kestikten hemen sonra üzerine biraz limon suyu gezdirin. Limon suyunun asiditesi, ürünün kararmasını önlemeye yardımcı olur.

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