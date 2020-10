Emekliliğin keyfini çilekle çıkartıyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 80 yaşındaki Ayhan Osmanoğlu, gençliğini ve heyecanını ürettiği çileklere borçlu olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra hobi olarak başlayıp ve bahçesinin tamamına çilek eken Ayhan Osmanoğlu, her gün kilolarca çileğin hasadını gerçekleştiriyor. Yılda 3 ton çilek hasat ettiğini belirten Osmanoğlu, "İşimi zevk alarak keyifle yapıyorum. Hem spor yapıyorum ve hem de güzel vakit geçirip emekliliğin keyfini çıkartıyorum. Çileklerin her gün sabah hasadını yapıyor pazarcı arkadaşlara veriyorum. Pazarda bulamayanlar toplamak için bahçeye geliyor. Her gün hasadı bakımı hareket gerektiriyor. Tüm emekli arkadaşlara tavsiye ederim” dedi.