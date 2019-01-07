Emenike'den çılgın parti! Sosyal medyayı salladı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu anda bonservisi elinde olan ve henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Emenike, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Nijerya’nın başkenti Owerri’de gösterişli bir villa inşa ettiren Emenike, bir parti düzenledi. Yeni villasında onlarca konuğu ağırlayan Emenike başından aşağı para attırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce de sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulan Nijeryalı oyuncu yine çok konuşulacak bir video paylaştı. Görüntülerde Emenike’nin başından aşağı para dağıttırması dikkat çekti.

