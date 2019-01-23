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Emilia Clarke'lı romantik komediden ilk kare geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 23.01.2019 15:11 | Son Güncelleme

Romantik komedi Last Christmas’tan ilk görsel gün yüzüne çıktı.

Emilia Clarke'lı romantik komediden ilk kare geldi

Ekranlarda fırtına estiren Game Of Thrones dizisyle adını tüm dünyaya duyuran Emilia Clark ile Crazy Rich Asians filmiyle ününe ün katan Henry Golding’İn başrolünü üstlendiği Last Christmas’tan ilk görsel paylaşıldı. Instagram hesabından paylaşılan görsel kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Henry Golding tarafından paylaşılan görsel, Clarke ve Golding'in karlı bir gecede çekilen sahnelerini içeriyor.

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Paul Feig’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin çekimlerine son sürat Londra’da devam ediliyor. Emilia Clarke ve Henry Golding'in yanı sıra iki Oscar sahibi başarılı oyuncu Emma Thompson, Kaplan ve Ejderha, Yarın Asla Ölmez, Galaksinin Koruyucuları 2 gibi filmlerden tanıdığımız Michelle Yeoh, Rebecca Root ve Nasir Jama gibi isimler yer alıyor.

Kate, Londra'da yaşayan genç bir kadındır. Hayatında birçok yanlış karar alan genç kadın aynı zamanda elf rolünü üstlendiği bir Noel dükkanında çalışmaktadır. Birden bire Tom, Kate'in hayatına adım atacak ve gerçek olamayacak kadar çok şaşırtacaktır. Kate'in sınırlarını zorlayan Tom, Kate ile birlikte Londra'nın en güzel zamanlarında yeni bir başlangıç yapmaya çalışmaktadır. Her ne kadar ikili için hiçbir şey yolunda gitmese de, kalplerinin sesini dinlemeleri zor olmayacaktır...

Romantik komedi Last Christmas'ın ülkemizde 21 Kasım 2019'da vizyona girmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emilia Clarke Last Christmas Henry Golding

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