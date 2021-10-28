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Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada İngiliz iş insanı suçlu bulundu

28.10.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçuşu organize eden İngiliz iş insanı, uçuş güvenliğini tehlikeye atmaktan suçlu bulundu.

Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada İngiliz iş insanı suçlu bulundu

67 yaşındaki David Henderson, İngiltere'nin Cardiff kentinde görülen duruşmada jüri tarafından 10'a 2 çoğunlukla mahkum edildi.

Henderson'ın, Sala'yla beraber kazada ölen pilot David Ibbotson'dan, pilot lisansı veya gece uçma yeterliliği bulunmamasına rağmen uçağı uçurmasını istediği ifade edildi.

Savcı Martin Goudie, Henderson'ın "pervasız veya ihmalkar" davrandığını, kalifiye veya yetkin olmayan pilotları işe alarak işini yolcuların güvenliğinin önüne koyduğunu söyledi.

Henderson'ın avukatı Stephen Spence ise müvekkilinin eylemlerinin "tamamen bir evrak meselesi" olduğunu ve bir tehlikeye yol açmadığını savundu. Spence, pilotun lisansının, uçuş yeteneğiyle ilgili değil, para için yolcu taşıyıp taşımamayla ilgili olduğunu söyledi.

Jüri tarafından suçlu bulunan Henderson'ın ceza duruşması 12 Kasım'da yapılacak. Henderson'a uçuş güvenliğini tehlikeye atmaktan en fazla beş yıl, en az iki yıl hapis cezası verilebilecek.

Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalayan 28 yaşındaki Sala'yı taşıyan uçak 21 Ocak 2019 akşamı Manş Denizi'ne düşmüş, kazada futbolcu ve pilot David Ibbotson hayatını kaybetmişti.

Uçağın enkazı 3 Şubat'ta bulunmuş ve içindeki cesetler ancak 6 Şubat'ta çıkarılabilmişti.

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Premier League
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