Emiliano Sala'nın köpeği Nala'nın fotoğrafı herkesi duygulandırdı

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, su altı görüntülerinin iki gün önce bulunan enkazın Sala'yı taşıyan uçak olduğunu doğruladığını ve enkazda bir cesedin tespit edildiğini bildirdi.
Sala'nın kız kardeşi Romina, sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Romina, Sala'nın köpeği Nala'nın Arjantinli futbolcuyu beklediği bir görüntü paylaştı.
Bu görüntü herkesi duygulandırdı.
Kağıt kalemi hazırlayın! Listeyi açıklıyoruz
Palu ailesi ile ilgili önemli gelişme! 'Canavarca hisle...'
Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt
Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı
Korkunç iddia doğru çıktı! Kahreden haber geldi: Cesetleri çıkarıldı
Görür görmez telefona sarıldılar
Mega suitler özel uşaklar ve epik havuzlarla dünyanın en lüks otelleri
Mahzuni Şerif, Edip Akbayram, Yıldız Tilbe ve niceleri... Yeni Akit'ten 'Şirk Dolu Şarkılar' listesi
Kutup Girdabı etkisi altındaki Amerika’dan inanılmaz fotoğraflar
Kira ödüyorsanız sizi buraya alalım! Hislere tercüman oluyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum