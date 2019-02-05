Emiliano Sala'nın köpeği Nala'nın fotoğrafı herkesi duygulandırdı

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, su altı görüntülerinin iki gün önce bulunan enkazın Sala'yı taşıyan uçak olduğunu doğruladığını ve enkazda bir cesedin tespit edildiğini bildirdi.

Sala'nın kız kardeşi Romina, sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Romina, Sala'nın köpeği Nala'nın Arjantinli futbolcuyu beklediği bir görüntü paylaştı.

Bu görüntü herkesi duygulandırdı.





