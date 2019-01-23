TREND

Emiliano Sala'nın ses kaydı yayınlandı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 23.01.2019 08:26 | Son Güncelleme

Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla uçakta yaptığı görüşmenin ses kaydı yayınlandı.

Uzun yıllar Fransa'da futbol kariyerini sürdüren ve son olarak Leganes forması giyen Diego Rolan, Cardiff'e giderken uçağı Manş Denizi'nin üzerindeyken kaybolan Emiliano Sala ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Diego Rolan, Emiliano Sala'nın uçaktayken bir arkadaşına mesaj gönderdiğini söyledi.

Fransız basınına kısa bir açıklama yapan Diego Rolan,''Emiliano Sala uçaktayken bir arkadaşına mesaj yollamış. Mesajda korktuğunu belirtmiş ve 'Eğer benden 1,5 saate kadar mesaj alamazsanız, beni arayacak birilerini göndermeleri gerekecek mi bilmiyorum. Korkuyorum' demiş'' ifadelerini kullandı.

Kayıtlarda Sala'nın, "Selam millet, nasılsınız? Millet ben öldüm. Nantes'deydim ve burada işlerim vardı, işler asla bitmiyor. Asla bitmiyor. Asla. Düşecekmiş gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum, çılgınlık. Yarın başlamış olacağız, öğleden sonra yeni takımımdaki çocuklarla antrenmana başlayacağız. Bakalım neler olacak. Kardeşlerim sizler nasılsınız? İyi misiniz? 1.5 saat içinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini gönderecekler mi bilmiyorum çünkü beni bulamazlarsa biliyorsunuz. Baba, çok korkuyorum" dediği duyuluyor.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Ronaldinho gerçeği ortaya çıktıRonaldinho gerçeği ortaya çıktı
Tribündeki anne antrenöre terlik fırlattı Tribündeki anne antrenöre terlik fırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emiliano Sala cardiff Fransa Leganes Diego Rolan

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Tepki çeken sözler! 'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz'

Tepki çeken sözler! 'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

Napoleoni ve Caiçara'dan 'Çiçek Abbas' atışması

Napoleoni ve Caiçara'dan 'Çiçek Abbas' atışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ronaldinho gerçeği ortaya çıktı

Ronaldinho gerçeği ortaya çıktı

Böylesi görülmedi! Tribündeki anne antrenöre terlik fırlattı

Tribündeki anne antrenöre terlik fırlattı

Yolanthe Cabau'nun paylaşımı Instagram'da rekor kırdı

'Yolanthe Yenge'nin paylaşımı olay yarattı

İngiltere'de fıkra gibi olay: Pogba'yı fotoğrafçı yaptılar

İngiltere'de fıkra gibi olay: Pogba'yı fotoğrafçı yaptılar

Alişan'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki

Alişan'dan başkan Ali Koç'a tepki

UEFA açıkladı! Bir tek Beşiktaş var

UEFA açıkladı! Bir tek Beşiktaş var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.