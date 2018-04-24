Emily Ratajkowski çıplaklığa doymuyor!

Emily Ratajkowski kameralar önünde soyunmaktan hiçbir zaman çekinmedi.

Hatta kendini en rahat hissettiği anların çıplak olduğu zamanlar olduğunu itiraf edecek kadar da cesur.

Bu sebepten olacak ki Emily, çırılçıplak ve siyah beyaz bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Emily, göğüslerini eliyle kapattı.

Ratajkowski fotoğrafa "New York" anlamına gelen NY notunu düştü.

Emily Ratajkowski'nin, 17.4 milyon takipçisi bulunuyor. Güzel modelin pozu, 1 milyonu aşkın beğeni ve yüz binlerce yorum aldı.

Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard ile şubat ayında evlenmişti.