Emily Ratajkowski’nin yayınında Türk takipçinin göğüs yorumu olay oldu

ABD’li model Emily Ratajkowski, yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Karantina günlerini sosyal medyadan sık sık paylaşım yaparak geçiren güzel modelin canlı yayınına ise ilgi her zamanki gibi büyüktü.

Güzel model henüz yayına başladığı sıralarda yorum yapanlar arasında bir kişi dikkat çekti.

Bir Türk takipçi güzel modele yorum yapan diğer takipçilere “Yorum yapmayın göğüslerini göremiyorum” demesi yayına damga vurdu. Genç modelin diğer Türk takipçileri tarafından fark edilen yorum sosyal medyada olay oldu.