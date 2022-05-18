Emin Alper’in Cannes'a seçilen filmi Kurak Günler'in tanıtım videosu paylaşıldı

Tepenin Ardı", "Abluka", "Kız Kardeşler" ve "Alef" gibi yapımlarla tanınan yönetmen Emin Alper'in yeni filmi "Kurak Günler", bu yıl 17-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 75. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" (Un Certain Regard) bölümüne seçildi. Filmin tanıtım görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kullanıcılar arasında popüler oldu.

"Kurak Günler"in oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz gibi isimler yer alıyor.

KURAK GÜNLER FİLMİNİN KONUSU

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

???? Emin Alper'in, başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç'un üstlendiği, dördüncü uzun metraj filmi Kurak Günler'den yeni bir tanıtım. (1/3) pic.twitter.com/HRcf0tuA6B — Best of Selahattin Paşalı (@bestfselahattin) May 17, 2022



