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Emin Alper’in Cannes'a seçilen filmi Kurak Günler'in tanıtım videosu paylaşıldı

18.05.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emin Alper'in 75. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde yarışacak olan Kurak Günler filminin tanıtımı yayınlandı. Politik ve psikolojik gerilim türündeki filmin başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç üstleniyor.

Emin Alper’in Cannes'a seçilen filmi Kurak Günler'in tanıtım videosu paylaşıldı

Tepenin Ardı", "Abluka", "Kız Kardeşler" ve "Alef" gibi yapımlarla tanınan yönetmen Emin Alper'in yeni filmi "Kurak Günler", bu yıl 17-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 75. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" (Un Certain Regard) bölümüne seçildi. Filmin tanıtım görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kullanıcılar arasında popüler oldu.

"Kurak Günler"in oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz gibi isimler yer alıyor.

KURAK GÜNLER FİLMİNİN KONUSU

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Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.


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