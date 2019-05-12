Emina Jahovic eski aşkına mı döndü?

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic yine aşk haberleriyle gündemde... Boşanma sürecinde sık sık adı eski aşkıyla çıkan Emina Jahovic yine aynı isimle anılıyor.

Bir Sırp gazetesinin iddiasına göre ünlü şarkıcı Emina Jahovic, eski sevgilisi Marko Miskovic ile tekrardan bir araya geldi. Jahovic ve Miskovic'in gizlice görüştüğü söylentisi ise dikkatlerden kaçmadı.

Sırp gazetesi Alo, Emina Jahovic'in, eski sevgilisi Marko Miskovic ile birlikte olduğunu iddia etti.

Sırbistan'ın Alo gazetesi, ikilinin Belgrad'daki bir gece kulübünde birlikte eğlendiğini ve bir süredir gizlice görüştüklerini yazdı.

Hem Marko, hem de Emina, geçtiğimiz yıl ortaya atılan aşk iddialarını yalanlamıştı.

