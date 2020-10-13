Emina Jahovic'in Mustafa Sandal sessizliği

Şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Jahovic, bir arkadaşının doğum gününe katıldığını söyledi.

Eski eşi Mustafa Sandal ile sosyal medyada takipleşmeyi bırakan Emina Jahovic'e "Çocuklarımız ayrılığa alışana kadar yeterince bir araya geldik. Artık sık sık görüşmeye gerek yok" şeklindeki açıklamasını soruldu.

Bunun üzerine sessizliğini koruyan 38 yaşındaki Jahovic, "İyi akşamlar" diyerek, hızla oradan ayrıldı.

Jahovic, geçtiğimiz haftalarda da Beşiktaş'taki bir mekanda objektiflere yansımıştı. Arkadaşlarıyla buluşan Jahovic, keyifli halleriyle dikkat çekmişti. (Habertürk)

