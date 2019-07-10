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Emina Jahovic'in Sadettin Saran ile barışma şartı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ile boşandıktan sonra Sadettin Saran ile sevgili olan ve bir süre sonra onunla da ayrılan Emina Jahovic yine gündeme geldi. Emina Jahovic'in Sadettin Saran ile barışma şartı olay oldu.

Emina Jahovic'in Sadettin Saran ile barışma şartı!

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, ve iş insanı Sadettin Saran tekrar barıştı.

Barışmanın ayrıntıları ise biraz şaşırtıcı. Saran’ın Emina Jahovic’e şiddet uyguladığını ve Jahovic’in Saran’dan hamile olduğunu yazan Sırp basını, yeni bir iddia ortaya attı.

Emina Jahovic’in memleketi Sırbistan’daki Kurir gazetesi, barışma şartını da önceki gün manşetine taşıdı.

Kurir isimli medya organın iddiasına göre kendisinden Emina Jahovic 18 yaş büyük Saran’ın barışma teklifini; çocuklarıyla yeniden bir araya gelmemesi şartıyla kabul etti.

Emina Jahovic, Mustafa Sandal'la olan 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirmiş ve bir ay sonra da gönlünü Sadettin Saran kaptırmıştı. 7 aylık aşklarına şubatta nokta koyan ikili, geçen ay ilişkilerine kaldıkları yerden devam kararı almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic Emina Jahovic ve Sadettin Saran Sadettin Saran

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