Emina Jahovic kural bozdu! Sadettin Saran paylaşımı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın ayrılığı kısa sürdü. Yaklaşık 20 gün önce yollarını ayırdıkları iddia edilen ikiliden Emina Jahovic, dün bir fotoğraf paylaştı. Ünlü şarkıcının bu fotoğrafındaki kişinin herkes Sadettin Saran olduğunu düşündü.

Sadettin Saran'ın ABD'den döner dönmez soluğu aşkının yanında alması ikilinin arasındaki krizin aşıldığını kanıtladı. Emina Jahovic'in 'Şükür' notuyla paylaştığı barışma fotoğrafı da hayranlarını sevindirdi.

İlişkinin başından beri Sadettin Saran'la paylaşım yapmaktan kaçınan Emina Jahovic, barışma sonrası bu kuralını bozdu.

Aşkı, Sadettin Saran'ın evlilik baskısının bitirdiği iddia edilmişti.

