Emina Jahovic tek tek anlattı! Mustafa Sandal kazandıkları parayı gizli hesaplara yatırmış

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal para yüzünden birbirine girdi. Mustafa Sandal ödemesi gereken aylık 15 bin TL'yi ödemediği iddiasıyla eski eşine icra takibi başlatan Emina Jahovic'e karşı nafakanın iptal edilmesi için dava açtı. Emina Jahovic bu davayı duyunca eteğindeki taşları tek tek döktü.

Emina Jahovic, "Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir" diyerek mahkemeye sunduğu dilekçede, Musti'yi kendisinden 'mal kaçırmakla' suçladı. Takvim'in haberine göre; "Evli olduğu dönemde aldığı gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirdi" iddiasını ortaya atan Emina Jahovic, Sırp basınına içini döktü.

PAY VERMEK İSTEMİYOR

'Telegraph' gazetesinin haberine göre; güzel şarkıcı evli olduğu dönemde reklam ve müzikten kazandığı tüm parayı kuruşuna kadar Mustafa Sandal'la ortak hesabına aktardı.

Ancak Mustafa Sandal ise kazandığı paranın çok büyük kısmını bu hesap yerine açtığı diğer gizli hesaplara yatırdı. Şimdi ünlü popçunun evlilikleri boyunca ne kadar kazandığıyla ilgili bir araştırma yapılmasını isteyen Emina Jahovic'e göre Sandal, toplam 20 milyon euro'luk gayrimenkullerinden de pay vermek istemedi.



