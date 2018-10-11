MAGAZİN

Emina Jahovic'ten 'Saadettin Saran'la otel odasında gürültü yaptı' diyen Bircan Bali ve Ece Erken'e cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, Söylemezsem Olmaz programında, Sadettin Saran ile bir otel odasında gürültü çıkardığı için şikayet edildiğini söyleyen, program sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali hakkında hukuki süreç başlatacağını söyledi.

Emina Jahovic'ten 'Saadettin Saran'la otel odasında gürültü yaptı' diyen Bircan Bali ve Ece Erken'e cevap

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra adı iş adamı Saadettin Saran ile aşk dedikodularına karışan Sırp şarkıcı Emina Jahovic, hakkında çıkan "Bir otel odasında sevgilisi Saadettin Saran ile çok ses yaptığı için şikayet edildiği" dedikoduları üzerine Instagram hesabından isyan etti.

"İFTİRALARA SESSİZ KALMAYACAĞIM"

Güzel şarkıcı Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'yi sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi: Hakkımda çıkan asılsız haberleri yeni gördüm ve çok üzüldüm. Ulusal bir TV kanalındaki iki kadın yorumcunun hakkımda öne sürdüğü iftiralara asla sessiz kalmayacağım!

"BİR KADIN BAŞKA BİR KADINA NASIL ŞİDDET UYGULAYABİLİR?"

"İki çocuk annesi bir kadına, "Otel odasında çok ses çıkardıkları için şikayet edildi" diye iftira atmak hangi vicdana sığıyor anlamış değilim! Üstelik söz konusu magazin programında bu yalan ve yakışıksız iftirayı dillendirenler de kadın! Bir kadın başka bir kadına nasıl böyle acımasızca sözlü şiddet uygulayabiliyor? Ben size yabancı gibi görünsem de yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olmuş ve o kimliği gururla taşıyan, hayatını iki evladına adamış olan bir kadın olarak tüm yasal haklarımı kullanacağım. Avukatım, söz konusu program ve yorumcularıyla ilgili hukuki süreci başlatacak.Yarınlarda; reyting uğruna bir annenin gururuyla oynanmayan, sevgi dolu bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle..."

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Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...
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Sadettin Saran emina sandal Emina Jahovic söylemezsem olmaz ece erken bircan bali

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
EMİNA SEN DE ÖĞRENMİŞSİN AYAK POLİMLERİ YAPMAYI......YAKTIN MUSTAFA GİBİ GZEL BİR ADAMI...ADAM GİBİ ADAMDIR MUSTAFA.....GÖZÜMÜZDE BİR KURUŞ DEĞERİN KALMADI EMİNA...
Emina ses çıkarmadan oldu demek istiyor sanırım.Otel odası doğru,Sadettin doğru,bir tek ses yükselmesi yalan..Kadınlık hakları,annelik kavramlarını öne çıkararak, programı sunan 2 az akilliya ayar verirken,evlilik dışı bir ilişkide neden otel odasında olduğuna dair hiçbir açıklama yok...
sadettin amcada boşananların peşinde
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