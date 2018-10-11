Emina Jahovic'ten 'Saadettin Saran'la otel odasında gürültü yaptı' diyen Bircan Bali ve Ece Erken'e cevap

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra adı iş adamı Saadettin Saran ile aşk dedikodularına karışan Sırp şarkıcı Emina Jahovic, hakkında çıkan "Bir otel odasında sevgilisi Saadettin Saran ile çok ses yaptığı için şikayet edildiği" dedikoduları üzerine Instagram hesabından isyan etti.

"İFTİRALARA SESSİZ KALMAYACAĞIM"

Güzel şarkıcı Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'yi sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi: Hakkımda çıkan asılsız haberleri yeni gördüm ve çok üzüldüm. Ulusal bir TV kanalındaki iki kadın yorumcunun hakkımda öne sürdüğü iftiralara asla sessiz kalmayacağım!

"BİR KADIN BAŞKA BİR KADINA NASIL ŞİDDET UYGULAYABİLİR?"

"İki çocuk annesi bir kadına, "Otel odasında çok ses çıkardıkları için şikayet edildi" diye iftira atmak hangi vicdana sığıyor anlamış değilim! Üstelik söz konusu magazin programında bu yalan ve yakışıksız iftirayı dillendirenler de kadın! Bir kadın başka bir kadına nasıl böyle acımasızca sözlü şiddet uygulayabiliyor? Ben size yabancı gibi görünsem de yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olmuş ve o kimliği gururla taşıyan, hayatını iki evladına adamış olan bir kadın olarak tüm yasal haklarımı kullanacağım. Avukatım, söz konusu program ve yorumcularıyla ilgili hukuki süreci başlatacak.Yarınlarda; reyting uğruna bir annenin gururuyla oynanmayan, sevgi dolu bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle..."