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Emina Jahovic’ten Sadettin Saran açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Şarkıcı Emina Jahovic kendisi hakkında yapılan 'Sadettin Saran'la neden ayrıldı?' başlıklı habere tepki gösterdi. Emina Jahovic o iddiaları yalanladı.

Emina Jahovic’ten Sadettin Saran açıklaması!

Şarkıcı Mustafa Sandal’la olan evliliği boyunca şarkıcı kimliğini ikinci planda tutan Emina Jahovic, evliliği bittikten sonra kendisini yeni projelere açmıştı. Bir yandan şarkıcılık kariyerine dönen Jahovic, bir yandan da objektif karşısına geçmiş ve birbirinden çekici görüntüler sergilemişti.

Emina, bir yandan bu tarz bir tempo içerisinde koştururken bir yandan da iş adamı Sadettin Saran’la aşk yaşamaya başladı. 2019 yazında Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina, iki kez ayrılıp barıştığı Saran ile sadece 9 ay süren bir beraberlik yaşadı.

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Emina, biten ilişkisinin ardından geçen gün hakkında çıkan bir ayrılık haberine tepki gösterdi. İkilinin neden ayrıldığı konusunda yapılan bir haberde Emina’nın ayrılık sebebi olarak arkadaşlarına “Sadettin çok disiplinli biri. Akşam 20.00’de yatıyor, sabah 5.30’da kalkıp spora gidiyor. Bütün gün iş yerinden ayrılmıyor. Akşam sade bir yemek, sonra hemen yine uyku… Ben gezmek, eğlenmek, tatile gitmek istiyorum. Sıkıcı hayat bana uymadı” şeklinde bir açıklamada bulunduğu iddia ediliyordu.

Emina Jahovic kendisi hakkında yapılan bu ayrılık haberleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve “Benimle ilgili böyle aslı astarı olmayan hikayeler uydurmasanız mı acaba” diye yazdı.

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Emina Jahovic, Emina Jahovic'in Sadettin Saran,

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