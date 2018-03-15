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Emine Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Selin Şekerci'ye açtığı davada şikayetini geri çekmişti. Bugün ise Emine Erdoğan benzer bir dava için şikayetini geri çekti

Emine Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya paylaşım hesabındaki paylaşımıyla hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Selin Şekerci, bugün hakim karşısına çıktı.

Selin Şekerci hakaret kastı olmadığını söyledi. Mahkeme, şikayetçi Emine Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmiş olmasını dikkate alarak davanın düşürülmesine karar verdi.

SELİN ŞEKERCİ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Selin Şekerci, "Attığım tweet'te hakaret yoktur. Bir liderin eşini oynamak her oyuncunun hayalidir. Ben bunu kastetmiştim" dedi. Hakim, şikayetçinin 7 Kasım 2017'de dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçmiş olmasını dikkate alarak davanın düşürülmesine hükmetti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Oyuncu Selin Şekerci, yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim" diyerek özür dilemişti.

CUMHURBAŞKANI DA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine yönelik sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

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